Теплый май, засушливый август: в Гидрометцентре России дали прогноз на весну и лето 2020

В Гидрометцентре России дали прогноз погоды на весну и лето 2020 года. Точнее, на теплое полугодие, с апреля до сентября, у метеорологов это называется прогнозом на вегетационный период.

В чем особенность прогнозов на такой долгий срок?

Во-первых, в них нет температуры на каждый день, только средняя за месяц – в сравнении с климатической нормой. Хотя было бы здорово, конечно: в Москве 15 июля +27, в Сочи 2 августа +30 и солнце – вот и отпуск спланирован, и дачные работы! Увы. Современная наука на такое пока не способна.

Во-вторых, прогнозы на столь долгий срок в любом случае штука не самая надежная, сбываются они в среднем на 70%, и об этом метеорологи честно предупреждают.

И все же: какой будет погода весной и летом 2020 года? Если брать в среднем за все полугодие и по всей территории России – то в рамках климатических норм либо чуть теплее, чем обычно, пообещал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

А вот детали.

ПОГОДА В АПРЕЛЕ 2020

Очень теплая середина весны порадует северян, сибиряков и жителей Урала. “Красный” апрель (таким цветом на картах с прогнозом погоды обозначют территории, где температура будет выше нормы) ожидается от Мурманска и Архангельска, Сыктывкара и Омска до Новосибирска, Красноярска, Иркутска и Читы, а также на Чукотке. Конечно, климатические нормы для каждого региона свои, теплее будет именно в сравнении с ними.

В остальных регионах, в том числе в Москве, погода более-менее в рамках нормы.

К дождливому апрелю надо готовиться жителям юга России и Поволжья, избыток осадков синоптики обещают в Краснодарском крае, Волгограде, Самаре, Казани, Уфе, Нижнем Новгороде, а также в Перми и Кирове.

В Иркутске, Улан-Удэ и Чите, наоборот, апрель будет непривычно сухим.

ПОГОДА В МАЕ 2020

Необычно теплое завершение весны Гидрометцентр обещает москвичам, а также жителям Краснодарского края, Ростовской и Воронежской областей, Тулы, Рязани, Курска, Брянска, Смоленска, Великого Новгорода. Теплее климатической нормы будет еще в Амурской области и Забайкалье.

По-прежнему очень сухо в Бурятии, Иркутской области и Забайкальском крае.

ПОГОДА В ИЮНЕ 2020

Почти во всей стране июнь будет таким, как и положено по климатическим нормам. Жару ждем только в Дагестане и Астраханской области, теплее обычного будет также на севере Сибири – в Салехарде, Ханты-Мансийске, Сургуте. На Дальнем Востоке июнь, скорее всего, окажется неожиданно прохладным.

По дождями тоже практически везде около норы. Исключение – западные регионы: Смоленская и Новгородская области, там очень сухо. А в Тюмени, Омске, Новосибирске июнь ожидается мокрый.

ПОГОДА В ИЮЛЕ 2020

Знойную макушку лета синоптики сулят Хабаровскому краю, Приморью и Камчатке. В Повольже, на Урале и в западной Сибири июль может удивить прохладой – чуть ниже климатической нормы температура ожидается в Казани и Самаре, Оренбурге и Уфе, Кирове и Перми, Челябинске и Екатеринбурге, Тюмени и Омске, Салехарде и Новосибирске. А в остальных регионах России все норме, июль как июль.

Много дождей, вероятнее всего, выльется на Новосибирскую и Омскую области, а также Алтай. Сухой июль – в Архангельской области и Республике Коми, Татарстане, Кирове, Перми, Уфе, Екатеринбурге, Челябинске, Тюмени.

ПОГОДА В АВГУСТЕ 2020

Жаркий август Гидрометцентр России обещает почти во всей Европейской части Росии, в том числе на черноморских курортах Краснодарского края и Крыма. В Москве и во всей средней полосе тоже, как и в Повольже. На северетеплынь – вплоть до Вологды и Великого Новгорода. Хотя аномальный зной говорить рано: Роман Вильфанд считает, что август скорее будет комфортным, просто очень теплым. И дожди его не подмочат, в центре России их ожидается меньше, чем обычно.

А вот в Приморье и Хабаровском крае август, скорее всего, будет очень мокрым.

ПОГОДА В СЕНТЯБРЕ 2020

Практически на всей территории России погода в начале осени будет такой, как и положено по климатическим нормам. Теплее, чем обычно, только на Чукотке. А прохладнее – в Томске, Кемерове, Красноярске.