2020-03-25T14:46:02+03:00
Общество

Курс доллара на 26 марта: официальные данные ЦБ РФ

Банк России опубликовал официальный курс доллара на 26 марта
Елена КОВАЛЕВА
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Американскую валюту ожидает снижениеАмериканскую валюту ожидает снижениеФото: Михаил ФРОЛОВ
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Центральный Банк России опубликовал официальный курс доллара на 26 марта.

Американскую валюту ожидает снижение до 77,7928 рубля за доллар.

По отношению к предыдущему дню доллар потеряет в цене 1,0565 рубля. 25 марта официальный курс доллара составлял 78,8493 рубля.

При этом нефть дорожает. Утром 25 марта 2020 года стоимость барреля североморской смеси марки Brent с поставкой в мае выросла на 2,91% и составила 27,94 доллара. Вскоре нефть подорожала до 28 долларов за баррель. Нефть марки WTI тоже прибавила на 3,75% и стала стоить 24,91 доллара за баррель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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