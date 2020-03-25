Цена на нефть 25 марта 2020 года: сырье марки Brent подорожало на 2,9%
Цена на нефть 25 марта 2020 года немного повысилась относительно уровня закрытия предыдущих торгов. На открытии сессии утром в среду фьючерсы на североморскую смесь марки Brent с поставкой в мае выросли на 2,91% и оценивались в 27,94 доллара за баррель.
Однако на этом рост цен не остановился. Вскоре сырье подорожало до 28 долларов за баррель. Нефть марки WTI тоже прибавила в стоимости 3,75% - до 24,91 доллара за баррель.
Согласно данным РИА Новости, положительная динамика объясняется ожиданиями инвесторов. Велика вероятность, что правительство США в скором времени утвердит крупный пакет помощи для предотвращения серьезных экономических последствий от пандемии коронавируса.
Также на ситуацию влияют данные о запасах нефти в американских хранилищах. По итогам прошлой недели они снизились на 1,2 миллиона баррелей, но это не официальные данные.
Ранее в среду сайт kp.ru публиковал также актуальные курсы валют.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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