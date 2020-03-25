Цена на нефть 25 марта 2020 года: сырье марки Brent подорожало на 2,9%

25 Март 2020 2020-03-25T11:15:07+03:00

На открытии торгов стала известна цена на нефть на 25 марта 2020 года

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Цена на нефть 25 марта 2020 года немного повысилась относительно уровня закрытия предыдущих торгов. На открытии сессии утром в среду фьючерсы на североморскую смесь марки Brent с поставкой в мае выросли на 2,91% и оценивались в 27,94 доллара за баррель.

Однако на этом рост цен не остановился. Вскоре сырье подорожало до 28 долларов за баррель. Нефть марки WTI тоже прибавила в стоимости 3,75% - до 24,91 доллара за баррель.

Согласно данным РИА Новости, положительная динамика объясняется ожиданиями инвесторов. Велика вероятность, что правительство США в скором времени утвердит крупный пакет помощи для предотвращения серьезных экономических последствий от пандемии коронавируса.

Также на ситуацию влияют данные о запасах нефти в американских хранилищах. По итогам прошлой недели они снизились на 1,2 миллиона баррелей, но это не официальные данные.

Ранее в среду сайт kp.ru публиковал также актуальные курсы валют.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/765374" frameborder="0"></iframe> Минфин продаст валюту, чтобы компенсировать обвал цен на нефть.Федеральный бюджет России недополучил доходы

ИСТОЧНИК KP.RU