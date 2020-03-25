2020-03-25T15:00:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Закрытие стоматологий в Москве: клиники будут оказывать только экстренную помощь

Власти столицы рекомендуют сократить до минимума "необязательные" контакты между людьми
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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К стоматологам - только при острой болиК стоматологам - только при острой болиФото: Алексей БУЛАТОВ
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С 25 марта московские стоматологические кабинеты начнут оказывать исключительно экстренную помощь при острой боли у пациента. Об этом в среду сообщил мэр города Сергей Собянин.

"Ситуация с распространением коронавируса постепенно осложняется, и это требует увеличить социальное дистанцирование, сократив "необязательные" контакты между людьми, - говорится на его официальном сайте.

Также как минимум до 14 апреля в Москве вводятся другие ограничения. Будут закрыты городские библиотеки и учреждения культурно-досугового типа, ночные клубы, кинотеатры, детские развлекательные центры и игровые комнаты.

Центры госуслуг "Мои документы" переходят в режим работы по предварительной записи и будут оказывать только услуги, которые невозможно получить в электронном виде. Курить кальяны в общественных заведениях запрещено.

Также приостанавливается бесплатный проезд в общественном транспорте для студентов, пожилых людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями.

Более подробно о принимаемых в России мерах по недопущению распространения коронавируса расскажет Владимир Путин. Прямая трансляция его обращения на сайте kp.ru.

Собянин о тестировании на коронавирус.По словам мэра, в течение недели в Москве откроются девять городских мощных лабораторий по тестированию на коронавирус

ИСТОЧНИК KP.RU

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