Закрытие стоматологий в Москве: клиники будут оказывать только экстренную помощь
С 25 марта московские стоматологические кабинеты начнут оказывать исключительно экстренную помощь при острой боли у пациента. Об этом в среду сообщил мэр города Сергей Собянин.
"Ситуация с распространением коронавируса постепенно осложняется, и это требует увеличить социальное дистанцирование, сократив "необязательные" контакты между людьми, - говорится на его официальном сайте.
Также как минимум до 14 апреля в Москве вводятся другие ограничения. Будут закрыты городские библиотеки и учреждения культурно-досугового типа, ночные клубы, кинотеатры, детские развлекательные центры и игровые комнаты.
Центры госуслуг "Мои документы" переходят в режим работы по предварительной записи и будут оказывать только услуги, которые невозможно получить в электронном виде. Курить кальяны в общественных заведениях запрещено.
Также приостанавливается бесплатный проезд в общественном транспорте для студентов, пожилых людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями.
Более подробно о принимаемых в России мерах по недопущению распространения коронавируса расскажет Владимир Путин. Прямая трансляция его обращения на сайте kp.ru.
Собянин о тестировании на коронавирус.По словам мэра, в течение недели в Москве откроются девять городских мощных лабораторий по тестированию на коронавирус
ИСТОЧНИК KP.RU
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