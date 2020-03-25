2020-03-25T12:37:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в России на 25 марта 2020 года выросло до 658

Количество зараженных коронавирусом в России на 25 марта 2020 года: за сутки появились 163 новых заболевших
Семен ЕЛЕНИН
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По данным Оперативного штаба, на текущий момент из больницы после успешного лечения выписаны 29 пациентовПо данным Оперативного штаба, на текущий момент из больницы после успешного лечения выписаны 29 пациентовФото: REUTERS
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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России обнародовал свежие данные по развитию ситуации с COVID-2019. За минувшие сутки (по состоянию на 11:40 25 марта) число новых выявленных пациентов с инфекционным заболеванием выросло на 163 человека.

Большая часть этих пациентов находится в Москве - 120 человек. По 6 - в Подмосковье и Крыму, по 4 - в Псковской области и Краснодарском крае. По 3 - в Якутии и Оренбургской области. По 2 - Тульской и Брянской областях, Кабардино-Балкарии, Республике Коми и Пермском крае. По одному новому случаю COVID-2019 зарегистрировали в Архангельской, Калининградской, Челябинской, Пензенской, Нижегородской и Ростовской областях, а также Башкирии и Ставропольском крае.

Таким образом, общее число подтвержденных случаев коронавируса в России увеличилось до 658.

По данным Оперативного штаба, на текущий момент из больницы после успешного лечения выписаны 29 пациентов. Ранее «Комсомольская Правда» сообщала, что пятерым из них помогли врачи Московской области. Что касается подмосковных пациентов, известно, что у всех выздоровевших заболевание проходило в легкой форме. Также один пациент выписан в Калининграде, один - в Нижнем Новгороде.

Главная новость: российские медики по-прежнему не зафиксировали на территории страны ни одной смерти от коронавирусной инфекции.

«Летальных исходов нет», - заявили в Оперативном штабе.

Медикам - аплодисменты!.Мир аплодирует медикам, которые, рискуя своей жизнью, спасают всех нас от пандемии коронавируса. Врачи и медсёстры, спасибо вам за ежедневный подвиг!

ИСТОЧНИК KP.RU

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