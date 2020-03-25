Госдума оперативно рассмотрит законопроект о дистанционном осмотре пациентов во время эпидемий

25 Март 2020 2020-03-25T16:02:40+03:00

Законопроект будет рассмотрен в приоритетном порядке, однако точная дата его обсуждения пока остается неизвестна. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и депутаты от партии "Единая Россия" внесли в ГД законопроект о дистанционном осмотре пациентов во время эпидемий, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

Согласно документу, проект предусматривает право Правительства РФ в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения опасного для населения заболевания устанавливать новые порядки по оказанию медицинской помощи. В частности, речь идет о дистанционном осмотре врачами больных пациентов.

Законопроект будет рассмотрен в приоритетном порядке, однако точная дата его обсуждения пока остается неизвестна.

Ранее сайт kp.ru писал, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил ужесточить наказание за нарушение гражданами за нарушение карантинных мер. Госдума планирует ввести поправки в Уголовный кодекс. В случае принятия документа за несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее смерть человека или создающее угрозу массовых заболеваний, начнут наказывать штрафом до двух миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU