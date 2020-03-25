В Госдуму внесли проект об ужесточении наказания за нарушение карантина

25 Март 2020 2020-03-25T10:57:19+03:00

За несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм предложили лишать свободы на срок до семи лет

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В Государственную думу был внесен законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантинных мер.

Поправки планируется ввести в Уголовный кодекс. В случае принятия документа за несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее смерть человека или создающее угрозу массовых заболеваний, начнут наказывать штрафом до двух миллионов рублей.

Также суд может запретить нарушителю заниматься определенной деятельностью или занимать определенные должности на протяжении 3-5 лет. Высшая мера наказания - лишение свободы на срок до семи лет. Сайт kp.ru писал, что ее планируется применять в отношении лиц, из-за которых погибли два и более человек.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU