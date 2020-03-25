2020-03-25T20:23:57+03:00
Экономика

Генпрокуратура поручила ФАС проверить законность повышение цен на бензин

Цена бензина за год выросла на 10,44%
Юлия Кекова
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Ранее в ФАС заявляли об отсутствии предпосылок для роста цен на топливо в РоссииРанее в ФАС заявляли об отсутствии предпосылок для роста цен на топливо в РоссииФото: Иван ВИСЛОВ
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Генеральная прокуратура РФ поручила Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить законность роста цен на бензин. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

- ФАС поручено дать правовую оценку обоснованности увеличения цен на бензин и дизельное топливо. При наличии оснований будут реализованы прокурорские проверки, направленные на выявление нарушений антимонопольного законодательства и фактов сговора, - говорится в сообщении.

После прокурорских проверок будет решен вопрос о необходимости принятии мер по реагированию и устранению нарушений, если они будут выявлены. Также сообщается, что все виновных лица в обязательном порядке будут привлечены к ответственности за нарушение закона.

Напомним, 17 марта президент РФ Владимир Путин возмутился из-за роста цен на бензин. За год его стоимость увеличилась более, чем на 10%. Предположительно, это могло произойти из-за изменения цен на нефть, последовавшей из-за сорванной сделки ОПЕК+. Глава государства призвал держать этот вопрос на контроле и разобраться в ситуации. Однако уже на следующий день в ФАС заявили об отсутствии предпосылок для роста цен на топливо в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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