Топливный союз опроверг предстоящий рост цен на бензин из-за коронавируса

Владельцы заправок просят государство о помощи. Независимый топливный союз направил премьер-министру страны Михаилу Мишустину письмо с предложениями по поддержке отрасли.

Впрочем, падает и спрос на топливо. Из-за вводимых ограничений страдает транспортная отрасль, а значит, и потребление бензина.

В СМИ уже появились сообщения, что из-за коронавируса могут подняться цены на бензины. Однако в Независимом топливном союзе эту информацию опровергли.

- Мы никого не пугаем ростом цен. Лишь говорим о том, что топливо – это товар первой необходимости. Особенно сейчас, когда важно обеспечить своевременный завоз продуктов и лекарств по всей стране. Без поддержки государства, многие независимые производители окажутся в очень сложном положении. И так уже в прошлом году рентабельность была минимальной, на Дальнем Востоке с этим вообще беда, - сказал kp.ru президент Независимого топливного союза Павел Баженов.

Цены на бензин тоже пойдут вверх – но в рамках инфляции. Другое дело, что подорожает больше ожидавшегося все.

- Рубль активно дешевеет, что приведет к инфляции. То есть рост цен явно будет больше запланированного. А розничные цены на бензин фактически регулируются в рамках инфляции. Так что подорожает все, вероятно, и цены на топливо пойдут вверх. Каких-то других факторов нет, - объяснил Баженов.

Особенно представителей отрасли сейчас волнует так называемый демпфирующий механизм. Демпфер – это по сути премия нефтяникам за работу на внутреннем рынке. В условиях высоких цен на нефть им гораздо выгоднее было бы продать топливо на экспорт, ведь задрать ценник до мирового уровня в стране не дадут власти. Но и оставить российские заправки без бензина тоже нельзя. Вот чиновники и придумали демпфирующий механизм: государство компенсировало часть потерь, которые несли нефтяники, продавая топливо дома. Но когда цены на черное золото рухнули, демпфер заработал в обратную сторону. Сейчас уже нефтяные компании и переработчики должны делиться с казной прибылью от относительно высоких цен на внутреннем рынке.

- Отмена демпфера сильно помогла бы рынку и скорректировала бы вниз цены на топливо на розничном рынке, - уверен Павел Баженов. - По факту это сейчас штраф за работу на внутреннем рынке. Это сильно бьет по переработке. Внутренний рынок в нынешних условиях в приоритете. Но работа демпфера в обратную сторону убирает стимулы работать на внутреннем рынке.

О чем просит бизнес:

- приостановить до конца года действие демпфера

- освободить АЗС и НПЗ от уже начисленных штрафов

- ввести мораторий на проверки налоговой для АЗС и НПЗ на время пандемии

- дать отсрочку по уплате страховых взносов

- ввести налоговые каникулы для налога на прибыль

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