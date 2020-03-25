2020-03-25T23:14:26+03:00
Общество

ЦБ готовит изменения для заемщиков, чей доход сократился на 30%

Банк России планирует внести коррективы в законодательство по кредитным каникулам
Юлия Кекова
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Банк РоссииБанк РоссииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Центральный Банк готовит изменения в законодательство по введению кредитных каникул для заемщиков, чей доход снизился на 30%.

Ситуация с резким сокращением уровня заработка для многих людей является сложной и даже критической. Во время обращения к гражданам в связи с коронавирусной инфекцией президент РФ Владимир Путин предложил ввести возможность предоставления кредитных каникул для таких граждан.

- Изменения в законодательство и информационные письма Банка России готовятся. Сложной жизненной ситуацией считается снижение дохода заемщика не менее, чем на 30%, - прокомментировали ТАСС в пресс-службе ЦБ.

Также сообщается, что на время нерабочей недели, с 30 марта по 5 апреля, все платежи по кредитам должны быть осуществлены гражданами в первый рабочий день после нее.

Сайт kp.ru публиковал список тех, кому все-таки придется работать в то время, когда большая часть граждан будет находиться дома на выходных. Работать придется самым незаменимым - врачам, коммунальщикам и специалистам экстренных служб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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