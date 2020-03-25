ЦБ готовит изменения для заемщиков, чей доход сократился на 30%
Центральный Банк готовит изменения в законодательство по введению кредитных каникул для заемщиков, чей доход снизился на 30%.
Ситуация с резким сокращением уровня заработка для многих людей является сложной и даже критической. Во время обращения к гражданам в связи с коронавирусной инфекцией президент РФ Владимир Путин предложил ввести возможность предоставления кредитных каникул для таких граждан.
- Изменения в законодательство и информационные письма Банка России готовятся. Сложной жизненной ситуацией считается снижение дохода заемщика не менее, чем на 30%, - прокомментировали ТАСС в пресс-службе ЦБ.
Также сообщается, что на время нерабочей недели, с 30 марта по 5 апреля, все платежи по кредитам должны быть осуществлены гражданами в первый рабочий день после нее.
Сайт kp.ru публиковал список тех, кому все-таки придется работать в то время, когда большая часть граждан будет находиться дома на выходных. Работать придется самым незаменимым - врачам, коммунальщикам и специалистам экстренных служб.
ИСТОЧНИК KP.RU