Указ Путина о нерабочей неделе: кто будет работать в выходные

25 Март 2020 2020-03-25T20:47:56+03:00

Стало известно, кто проведет нерабочие выходные на рабочих местах

Изменить размер текста: A A

Президент Владимир Путин подписал Указ Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней. О длинных выходных глава государства ранее сообщил россиянам в своем обращении к нации 25 марта в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Такие меры Путин принял, чтобы сохранить здоровье граждан и минимизировать риски новых случаев заболевания covid-19.

Согласно документу, Указ будет распространяться не на всех. В первую очередь работать предстоит врачам, продавцам продуктовых магазинов и сотрудникам других служб.

Список, на кого Указ Президента не распространяется:

- непрерывно действующие организации;

- медицинские и аптечные организации;

- организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости;

- организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств и иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения;

- организации, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.

Напомним, нерабочей объявлена неделя с 30 марта по 5 апреля. Гражданам советуют без необходимости не покидать свои дома и тщательно следить за своим здоровьем.

ИСТОЧНИК KP.RU