Указ Путина о нерабочей неделе: кто будет работать в выходные
Президент Владимир Путин подписал Указ Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней. О длинных выходных глава государства ранее сообщил россиянам в своем обращении к нации 25 марта в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Такие меры Путин принял, чтобы сохранить здоровье граждан и минимизировать риски новых случаев заболевания covid-19.
Согласно документу, Указ будет распространяться не на всех. В первую очередь работать предстоит врачам, продавцам продуктовых магазинов и сотрудникам других служб.
Список, на кого Указ Президента не распространяется:
- непрерывно действующие организации;
- медицинские и аптечные организации;
- организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости;
- организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств и иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения;
- организации, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.
Напомним, нерабочей объявлена неделя с 30 марта по 5 апреля. Гражданам советуют без необходимости не покидать свои дома и тщательно следить за своим здоровьем.
ИСТОЧНИК KP.RU