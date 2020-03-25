Минобороны: В России для борьбы с коронавирусом создали специализированные группировки войск

25 Март 2020 2020-03-25T23:51:10+03:00

Подразделения начали подготовку к маршам на полигоны в Ленинградской, Нижегородской, Воронежской и Курской областях

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Чтобы подготовиться к активным действиям по борьбе с распространением коронавируса COVID-19 на территории нашей страны, Минобороны России в четырех регионах Западного военного округа (ЗВО) создало специализированные группировки войск.

Об этом в среду, 25 марта, сообщила пресс-служба штаба ЗВО. Уточняется, что в состав группировок «войдут соединения и воинские части войск радиационной, химической и биологической защиты, медицинские, инженерные подразделения, силы и средства материально-технического обеспечения, подразделения военной полиции общевойсковых и танковой армий, Ленинградской армии ВВС и ПВО».

На данный момент подразделения, в которых задействовано около тысячи военнослужащих и более 200 единиц техники, готовятся к маршам на военные полигоны в Ленинградской, Нижегородской, Воронежской и Курской областях.

В частности, в составе группировок задействованы передвижные комплексы химической защиты и дегазационные войсковые комплекты, авторазливочные станции АРС-14КМ и тепловые машины специальной обработки техники ТМС-65У, а также комплексы полевых лабораторий КЛП-10 и специальная инженерная техника.

Отмечается, что региональный центр управления штаба ЗВО в Санкт-Петербурге 24 часа в сутки собирает данные и анализирует условную эпидемиологическую обстановку «в районах практических действий войск».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768774" frameborder="0"></iframe> Шойгу заявил о проверке готовности Вооруженных сил РФ к борьбе с коронавирусом.По словам Шойгу, целью проверки является повышение уровня готовности подразделений для решения, в случае необходимости, задач по борьбе с коронавирусной инфекцией

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ИСТОЧНИК KP.RU