Минобороны: В России для борьбы с коронавирусом создали специализированные группировки войск
Чтобы подготовиться к активным действиям по борьбе с распространением коронавируса COVID-19 на территории нашей страны, Минобороны России в четырех регионах Западного военного округа (ЗВО) создало специализированные группировки войск.
Об этом в среду, 25 марта, сообщила пресс-служба штаба ЗВО. Уточняется, что в состав группировок «войдут соединения и воинские части войск радиационной, химической и биологической защиты, медицинские, инженерные подразделения, силы и средства материально-технического обеспечения, подразделения военной полиции общевойсковых и танковой армий, Ленинградской армии ВВС и ПВО».
На данный момент подразделения, в которых задействовано около тысячи военнослужащих и более 200 единиц техники, готовятся к маршам на военные полигоны в Ленинградской, Нижегородской, Воронежской и Курской областях.
В частности, в составе группировок задействованы передвижные комплексы химической защиты и дегазационные войсковые комплекты, авторазливочные станции АРС-14КМ и тепловые машины специальной обработки техники ТМС-65У, а также комплексы полевых лабораторий КЛП-10 и специальная инженерная техника.
Отмечается, что региональный центр управления штаба ЗВО в Санкт-Петербурге 24 часа в сутки собирает данные и анализирует условную эпидемиологическую обстановку «в районах практических действий войск».
Шойгу заявил о проверке готовности Вооруженных сил РФ к борьбе с коронавирусом.По словам Шойгу, целью проверки является повышение уровня готовности подразделений для решения, в случае необходимости, задач по борьбе с коронавирусной инфекцией
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ИСТОЧНИК KP.RU
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