2020-03-25T21:41:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Москве, последние новости на 25 марта 2020: умерли 2 пациента, 120 заболевших за сутки, людям старше 65 запрещено выходить из дома

«Комсомолка» собрала главную информацию за день, связанную с COVID-2019 в столице
Семен ЕЛЕНИН
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Пассажирка в медицинской маске в столичном метрополитене.Пассажирка в медицинской маске в столичном метрополитене.Фото: Иван МАКЕЕВ
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25 марта Оперативный штаб Москвы по коронавирусу сообщил о двух скончавшихся пациентах, у которых ранее был подтвержден вирус COVID-2019.

«Пациенты 88 и 73 лет, - сообщили специалисты. - Кроме того, у них была подтверждена пневмония, имелись соответствующие патологии».

Специалисты не раз отмечали, что именно пожилые люди (а также больные хроническими заболеваниями) входят в группу высокого риска заболевания коронавирусом. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 26 марта до 14 апреля все москвичи старше 65 лет, а также «хроники» обязаны соблюдать домашний режим. Чтобы заставить старшее поколение сидеть дома, московские власти даже временно заблокировали им бесплатный проезд в общественном транспорте.

«Мера - непопулярная, - отметил Сергей Собянин. - Но мы должны обеспечить соблюдение режима самоизоляции, чтобы уберечь от заразы наших бабушек и дедушек».

Мэр Москвы Сергей Собянин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэр Москвы Сергей СобянинФото: Михаил ФРОЛОВ

Всего за минувшие сутки в российской столице выявили 120 новых заболевших коронавирусом. Таким образом, общее число подтвержденных случаев на территории города выросло до 410.

При этом в Оперативном штабе отметили, что число пациентов, которые с помощью врачей успешно справились с инфекцией и были выписаны, увеличилось до 15 человек.

В НИИ скорой помощи имени Склифосовского запущен новый стационар для пациентов с подозрением на коронавирус. Здесь сейчас следят за здоровьем 108 москвичей.

Из-за карантина в столице также закрываются кинотеатры, библиотеки, досуговые центры, ночные клубы, дискотеки, аквапарки и прочие места отдыха. Запрещены любые массовые мероприятия в помещениях или на открытом воздухе.

Из-за карантина в Москве временно закроют места отдыха: дискотеки, кинотеатры, библиотеки и пр. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Из-за карантина в Москве временно закроют места отдыха: дискотеки, кинотеатры, библиотеки и пр.Фото: Михаил ФРОЛОВ

А вот Многофункциональные центры на время переходят на новый режим работы - туда теперь можно попасть только по записи и только если необходимую вам услугу невозможно получать в электронном виде, «на удаленке». «Комсомолка» подробно рассказывает, как это будет.

В Московской области (там теперь 41 случай заражения коронавирусом) сообщили о еще пяти выписанных пациентах. Теперь там уже 7 выздоровевших. Кроме того, подмосковный Оперативный штаб обнародовал карту муниципалитетов, откуда госпитализировали людей, у которых позже был диагностирован COVID-2019. В этом списке фигурируют 18 городских округов.

Тем временем в столичных аэропортах уже несколько суток находятся тысячи трудовых мигрантов из Средней Азии - граждане Узбекистана, Таджикистана, Киргизии. Регулярное авиационное сообщение с этими странами прервано. Родные республики присылают в лучшем случае по одному чартеру в день, чего на такое количество людей явно не хватает. Среднеазиатские специалисты просто не успевают готовить для возвращающихся домой места для 14-дневного карантина. В то же время эксперты размышляют, чем нам грозит такое количество безработных мигрантов…

А еще нам рассказали, как в период «карантина» работают московские суды и кого теперь ни за что не пускают в здания судов. Кстати, в московских СИЗО теперь кое-что совсем как в голливудских фильмах.

Останься дома.Ну вот и настало время, когда каждый может спасти мир, просто не выходя из дома

ИСТОЧНИК KP.RU

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