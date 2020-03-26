Продавщица креветок на "мокром рынке" в Ухане была "нулевым" пациентом с коронавирусом
Первым пациентом с подтвержденным заражением коронавирусом COVID-19 была продавщица креветок на рынке морепродуктов «Хуанань» в китайском Ухане.
Как сообщает китайская газета «Пэнпай», 11 декабря 2019 года у женщины по фамилии Вэй по неизвестной причине поднялась температура, а впоследствии выяснилось, что именно у нее был первый подтвержденный случай заражения новым типом коронавирусной инфекции.
Экспертам до сих пор не удалось определить «нулевого пациента» или установить, когда и при каких обстоятельствах новый вирус мог передаться человеку, поэтому продолжаются споры о том, был ли рынок морепродуктов в Ухане источником распространения COVID-19 или инфекция попала туда из другого места.
Напомним, ранее специалисты Министерства науки и техники Китая назвали самый вероятный источник нового коронавируса. После исследования связи заболевания с домашней птицей и скотом, они пришли к выводу, что источником COVID-19 были летучие мыши, обитающие в городе Чжоушань провинции Чжэцзян.
Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...
ИСТОЧНИК KP.RU
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