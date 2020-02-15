Ученые назвали самый вероятный источник коронавируса

15 Февр. 2020 2020-02-15T21:29:51+03:00

Специалисты Министерства науки и техники Китая проанализировали связь заболевания с домашней птицей и скотом [видео]

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Наиболее вероятным источником коронавируса нового типа могли стать летучие мыши. К такому специалисты Министерства науки и техники Китая, проанализировав связь источников вируса с домашней птицей и скотом.

В результате эксперимента ученые установили, что COVID-19, официальное название нового заболевание, на 90% схож с коронавирусом из организма летучей мыши, обитающей в городе Чжоушань провинции Чжэцзян.

Как писал сайт kp.ru, Госкомитет здравоохранения Китая ранее сообщил, что некоторые вакцины от коронавируса уже тестируются на животных. Однако специалисты отметили, что учёным необходимо дать время на разработку безопасной и эффективной вакцины.

Напомним, на данный момент в Китае заражены уже более 66,4 тысячи человек, в мире коронавирусом заразились больше 500 человек. Жертвами нового заболевания стали свыше 1 500 пациента. В субботу, 15 февраля, во Франции сообщили о первой в Европе смерти от коронавируса.

Официальные данные о результатах анализов на коронавирус / Брифинг Галины Шарухо и Инны Куликовой.

ИСТОЧНИК KP.RU