2020-03-26T12:25:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Итальянская медсестра, заразившаяся коронавирусом, покончила с собой

Девушка страдала от сильного стресса, так как боялась, что распространила вирус
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Итальянская медсестра, заразившаяся коронавирусом, покончила с собойИтальянская медсестра, заразившаяся коронавирусом, покончила с собойФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Медсестра из итальянского города Монца покончила с собой после того, как узнала, что заражена коронавирусом COVID-19.

Ее смерть подтвердили в Национальной федерации медсестер Италии и выразили тревогу по поводу случившегося. Там сообщили, что 34-летняя Даниэла Трецци страдала от сильного стресса, поскольку боялась, что распространила коронавирус среди пациентов.

Как сообщает издание Daily Mail, девушка работала в отделении интенсивной терапии, но с 10 марта у нее появились симптомы коронавирусной инфекции и она находилась в карантине, а когда диагноз подтвердился она покончила собой.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о работе медработников в Италии, которые работают на износ. В стране, охваченной эпидемией коронавируса COVID-19, медсестры и врачи должны в течение суток носить средства защиты, в том числе индивидуальные маски и костюмы, которые уже через несколько часов начинают оставлять следы на теле.

Медикам - аплодисменты!.Мир аплодирует медикам, которые, рискуя своей жизнью, спасают всех нас от пандемии коронавируса. Врачи и медсёстры, спасибо вам за ежедневный подвиг!

ИСТОЧНИК KP.RU

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