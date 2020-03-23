2020-03-23T20:17:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Врачи показали, как выглядят их лица после суток работы в условиях пандемии коронавируса

Медперсоналу приходится носить средства защиты, которые уже через несколько часов начинают оставлять следы на теле
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Медики, работающие с пациентами коронавирусной эпидемии, это настоящие герои наших дней.Медики, работающие с пациентами коронавирусной эпидемии, это настоящие герои наших дней.
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Итальянские врачи и медсестры выкладывают в соцсети фотографии после долгих и изнурительных смен в больницах страны, которая охвачена эпидемией коронавируса COVID-19.

Из-за большого количества пациентов весь медицинский персонал вынужден работать на износ. При этом им приходится носить средства защиты, в том числе индивидуальные маски и костюмы, которые уже через несколько часов начинают оставлять следы на теле, однако медработникам приходится оставаться в этой «защите» в течение суток.

Снимок из Италии, где пандемия коронавируса уже унесла тысячи жизней.

Снимок из Италии, где пандемия коронавируса уже унесла тысячи жизней.

То, как выглядят лица после долгих смен ношения масок и костюмов, и то, как выглядит цена здоровья пациентов показали не только итальянские врачи, но и медики со всего мира.

Китайские врачи после многочасовых дежурств в защитных масках.

Китайские врачи после многочасовых дежурств в защитных масках.

Напомним, почти каждый день в Италии фиксируют новый рекорд смертей от коронавируса. Последние дни за сутки в стране от COVID-19 умирает около 800 человек - умирает каждый девятый заболевший, а с начала эпидемии жертвами заболевания стали около 5,5 тысяч человек.

Медсестра из Чехии.

Медсестра из Чехии.

Накануне помощник главы ВОЗ Брюса Эйлварда заявил, что смертность от коронавируса в Италии может быть столь высока не только из-за демографических особенностей населения страны, но и из-за специфики системы тестирования. Он отметил, что на данный момент в стране тестов стало не хватать, как результат обследуют только граждан с тяжёлыми симптомами и входящих в группы риска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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