2020-03-26T12:43:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Один из сотрудников ФАС госпитализирован с подозрением на коронавирус

Первичное тестирование дало положительный результат
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Один из сотрудников ФАС госпитализирован с подозрением на коронавирусОдин из сотрудников ФАС госпитализирован с подозрением на коронавирусФото: Дмитрий ПОЛУХИН
Изменить размер текста:

Утром в четверг, 26 марта, в Адыгее с подозрением на коронавирус COVID-19 был госпитализирован один из сотрудников центрального аппарата Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Первичное тестирование на наличие коронавирусной инфекции показало положительный результат.

Как передает источник «Интерфакса», на данный момент сотрудник Федеральной антимонопольной службы помещен в больницу, всех его коллег по подразделению отправили на карантин, а кабинеты отдела обработали специальным обеззараживающими средствами.

В Федеральной антимонопольной службе подтвердили эту информацию, но отметили, что сотрудник лично не контактировал ни с кем из руководства ведомства и был госпитализирован в день своего выходного.

Напомним, накануне на Украине диагноз COVID-19 был подтвержден у одного из депутатов Верховной рады незалежной. На фоне заражения коронавирусной инфекцией у политика уже появилась осложнение в виде пневмонии.

10 шагов по профилактике коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин призвал ужесточить ответственность за контрафактные лекарства
Путин назвал важнейшей задачей сохранение здоровья граждан
Налог на вклады свыше 1 миллиона рублей в России. В Кремле уточнили характер меры
Курс доллара на 27 марта 2020 года: официальные данные ЦБ РФ
Песков: в России де-факто нет эпидемии коронавируса
«Все что вы скажите - будет услышано»: Путин начал встречу с предпринимателями
Курс евро на 27 марта 2020 года: официальные данные ЦБ РФ
Госпитализированный ресторатор Александр Соркин рассказал о своем состоянии
Один из сотрудников ФАС госпитализирован с подозрением на коронавирус
Итальянский священник насмешил прихожан во время онлайн-службы
Итальянская медсестра, заразившаяся коронавирусом, покончила с собой
Оперативный штаб Тюменской области: регион не станет источником распространения COVID-19
Собчак сообщила, что результат теста на коронавирус ее матери Людмилы Нарусовой - отрицательный
Стоимость электроэнергии для фермеров могут снизить в три раза
Мишустин поручил обеспечить скорейшее возведение инфекционных центров для военнослужащих
Отдельные операционные и резервы лекарств: для украинских чиновников готовят VIP-палаты
10% россиян отменили планы на отпуск из-за коронавируса
Сенат США одобрил выделение 2 трлн долларов для помощи экономике из-за коронавируса
Адвокат Добровинский посоветовал не прикрываться коронавирусом, чтобы не платить по кредитам
На электроподстанции в Москве прогремел взрыв
Курс рубля на 26 марта 2020 года: доллар подорожал до 79,03, евро – до 86,18