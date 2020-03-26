26 Март 2020 2020-03-26T12:43:07+03:00

Один из сотрудников ФАС госпитализирован с подозрением на коронавирус Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

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Утром в четверг, 26 марта, в Адыгее с подозрением на коронавирус COVID-19 был госпитализирован один из сотрудников центрального аппарата Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Первичное тестирование на наличие коронавирусной инфекции показало положительный результат.

Как передает источник «Интерфакса», на данный момент сотрудник Федеральной антимонопольной службы помещен в больницу, всех его коллег по подразделению отправили на карантин, а кабинеты отдела обработали специальным обеззараживающими средствами.

В Федеральной антимонопольной службе подтвердили эту информацию, но отметили, что сотрудник лично не контактировал ни с кем из руководства ведомства и был госпитализирован в день своего выходного.

Напомним, накануне на Украине диагноз COVID-19 был подтвержден у одного из депутатов Верховной рады незалежной. На фоне заражения коронавирусной инфекцией у политика уже появилась осложнение в виде пневмонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU