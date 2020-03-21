Депутат Верховной рады госпитализирован в больницу из-за коронавируса

21 Март 2020 2020-03-21T22:43:17+03:00

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Депутата Верховной рады Сергея Шахова госпитализировали в больницу из-за появления пневмонии на фоне коронавирусной инфекции.

«Сегодня мне сделали рентген, который показал незначительную пневмонию. По рекомендации врачей остаюсь в инфекционном отделении Александровской больницы», - написал политик у себя в Facebook.

Тест депутата на COVID-19 показал положительный результат 18 марта, тогда же коронавирус диагностировали у его жены. В связи с заболеванием Шахов находился на самоизоляции, а 79 человек, которые могли контактировать с ним в Верховной раде, сдали анализы на наличие коронавирусной инфекции.

По последним данным Минздрава Украины, за минувшие сутки в стране было зарегистрировано шесть случаев заражения COVID-19. Таким образом общее число заболевших возросло до 47. Жертвами инфекции стали три человека.

Накануне в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса. Ранее ЧС ввели в Киевской, Житомирской и Харьковской областях.

ИСТОЧНИК KP.RU