Курс евро на 27 марта 2020 года: официальные данные ЦБ РФ
Курс евро на 27 марта 2020 года вырос на 1,82 рубля относительно уровня четверга и теперь составляет 85,9648 рубля. Официальные данные были опубликованы пресс-службой Центрального Банка России.
Сайт kp.ru писал, что еще в четверг курс евро оценивался регулятором в 84,1485 рубля. Доллар тоже прибавил в стоимости. Об этом сообщается на сайте ЦБ.
Уже в пятницу американская валюта начнет реализовываться по 78,72, что на 92 копейка больше уровня четверга.
Напомним, что курс рубля значительно снизился на фоне срыва сделки ОПЕК+ и падения цен на нефть. Также ощутимый урон экономике наносит ситуация с коронавирусом. Инфекционное заболевание стремительно распространилось по миру, многие предприятия, компании и учреждения вынуждены были приостановить работу.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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