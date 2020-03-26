Курс евро на 27 марта 2020 года: официальные данные ЦБ РФ

26 Март 2020 2020-03-26T13:32:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Курс евро на 27 марта 2020 года вырос на 1,82 рубля относительно уровня четверга и теперь составляет 85,9648 рубля. Официальные данные были опубликованы пресс-службой Центрального Банка России.

Сайт kp.ru писал, что еще в четверг курс евро оценивался регулятором в 84,1485 рубля. Доллар тоже прибавил в стоимости. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

Уже в пятницу американская валюта начнет реализовываться по 78,72, что на 92 копейка больше уровня четверга.

Напомним, что курс рубля значительно снизился на фоне срыва сделки ОПЕК+ и падения цен на нефть. Также ощутимый урон экономике наносит ситуация с коронавирусом. Инфекционное заболевание стремительно распространилось по миру, многие предприятия, компании и учреждения вынуждены были приостановить работу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/765374" frameborder="0"></iframe> Минфин продаст валюту, чтобы компенсировать обвал цен на нефть.Федеральный бюджет России недополучил доходы

ИСТОЧНИК KP.RU