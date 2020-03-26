2020-03-26T13:32:52+03:00
Экономика

Курс евро на 27 марта 2020 года: официальные данные ЦБ РФ

Центробанк опубликовал официальный курс евро на 27 марта 2020 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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ОФициальный курс евро выросОФициальный курс евро выросФото: REUTERS
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Курс евро на 27 марта 2020 года вырос на 1,82 рубля относительно уровня четверга и теперь составляет 85,9648 рубля. Официальные данные были опубликованы пресс-службой Центрального Банка России.

Сайт kp.ru писал, что еще в четверг курс евро оценивался регулятором в 84,1485 рубля. Доллар тоже прибавил в стоимости. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

Уже в пятницу американская валюта начнет реализовываться по 78,72, что на 92 копейка больше уровня четверга.

Напомним, что курс рубля значительно снизился на фоне срыва сделки ОПЕК+ и падения цен на нефть. Также ощутимый урон экономике наносит ситуация с коронавирусом. Инфекционное заболевание стремительно распространилось по миру, многие предприятия, компании и учреждения вынуждены были приостановить работу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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