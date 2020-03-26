Курс доллара на 27 марта 2020 года: официальные данные ЦБ РФ
Центральный банк России опубликовал официальные данные по курсу доллара на 27 марта 2020 года. Так, в пятницу американская валюта будет реализовываться по 78,7223 рубля. Это на 92 копейки больше уровня четверга.
Информация приводится на сайте регулятора. Согласно ей, евро тоже прибавил в стоимости. Курс европейской валюты на 27 марта составил 85,96 рубля.
Напомним, что финансовый кризис был вызван срывом сделки ОПЕК+. Стороны не смогли договориться по поставкам нефти, после чего сырье резко потеряло в стоимости. Следом за ценами на топливо упал курс рубля. Евро и доллар значительно прибавили в цене.
Также свою роль сыграло распространение по миру нового коронавируса COVID-19. Из-за него была приостановлена работа многих предприятий, компаний и организаций. Бизнес несет огромные потери.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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