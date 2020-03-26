Курс доллара на 27 марта 2020 года: официальные данные ЦБ РФ

26 Март 2020 2020-03-26T13:44:41+03:00

Рубль немного потерял в стоимости по отношению к доллару Фото: REUTERS

Согласно данным регулятора, официальный курс доллара на 27 марта 2020 года вырос на 92 копейки

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Центральный банк России опубликовал официальные данные по курсу доллара на 27 марта 2020 года. Так, в пятницу американская валюта будет реализовываться по 78,7223 рубля. Это на 92 копейки больше уровня четверга.

Информация приводится на сайте регулятора. Согласно ей, евро тоже прибавил в стоимости. Курс европейской валюты на 27 марта составил 85,96 рубля.

Напомним, что финансовый кризис был вызван срывом сделки ОПЕК+. Стороны не смогли договориться по поставкам нефти, после чего сырье резко потеряло в стоимости. Следом за ценами на топливо упал курс рубля. Евро и доллар значительно прибавили в цене.

Также свою роль сыграло распространение по миру нового коронавируса COVID-19. Из-за него была приостановлена работа многих предприятий, компаний и организаций. Бизнес несет огромные потери.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/765374" frameborder="0"></iframe> Минфин продаст валюту, чтобы компенсировать обвал цен на нефть.Федеральный бюджет России недополучил доходы

ИСТОЧНИК KP.RU