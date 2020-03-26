2020-03-26T13:53:08+03:00
Общество

Путин призвал ужесточить ответственность за контрафактные лекарства

Российский лидер отметил, что такие меры необходимы в свете разрешения онлайн-доставки лекарственных препаратов
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Путин призвал ужесточить ответственность за контрафактные лекарстваПутин призвал ужесточить ответственность за контрафактные лекарстваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

На встрече с предпринимателями президент России Владимир Путин заявил о необходимости ужесточить ответственность за контрафактные лекарства в свете разрешения онлайн-доставки лекарственных препаратов будет повышаться.

«Проблема контрафакта при доставке онлайн характерна для хорошо организованных рынков западной Европы. Как только разрешили, так пошел контрафакт. Ответственность за это будет повышаться», - заявил глава государства.

Напомним, накануне российский лидер подписал указ, по которому разрешается дистанционная продажа безрецептурных лекарств. При этом он отметил, что фармацевтические компании говорят о необходимости дать аналогичное разрешение и для препаратов, которые выписываются по рецептам.

Такая мера была введена для того, чтобы облегчить получение медпомощи в условиях распространения коронавируса. Теперь для получения лекарств не нужно будет выходить из дома и идти в аптеку.

Путин: Ответственность за контрафакт будет повышаться.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин допустил, что в России смогут победить коронавирус раньше, чем через три месяца
60% работников нравятся режим вынужденной удаленки
Минобороны: Китай в благодарность за помощь передал России миллион масок
Исследование показало, что россияне слушают во время работы на удаленке из-за коронавируса
Роскосмос не планирует переносить возвращение космонавтов с МКС на Землю из-за коронавируса
Путин положительно оценил идею продления моратория на проверки бизнеса
За неделю медицинские маски подешевели в 15 российских регионах
В Иерусалиме из-за коронавируса закрыли для посещения храм Гроба Господня
Путин призвал ужесточить ответственность за контрафактные лекарства
Путин назвал важнейшей задачей сохранение здоровья граждан
Налог на вклады свыше 1 миллиона рублей в России. В Кремле уточнили характер меры
Курс доллара на 27 марта 2020 года: официальные данные ЦБ РФ
Песков заявил, что в России де-факто нет эпидемии коронавируса
«Все, что вы скажете, будет услышано»: Путин начал встречу с предпринимателями
Курс евро на 27 марта 2020 года: официальные данные ЦБ РФ
Госпитализированный ресторатор Александр Соркин рассказал о своем состоянии
Один из сотрудников ФАС госпитализирован с подозрением на коронавирус
Итальянский священник насмешил прихожан во время онлайн-службы
Итальянская медсестра, заразившаяся коронавирусом, покончила с собой
Оперативный штаб Тюменской области: регион не станет источником распространения COVID-19
Ксения Собчак рассказала, что результат теста на коронавирус ее матери Людмилы Нарусовой - отрицательный
Стоимость электроэнергии для фермеров могут снизить в три раза
Мишустин поручил обеспечить скорейшее возведение инфекционных центров для военнослужащих
Отдельные операционные и резервы лекарств: для украинских чиновников готовят VIP-палаты
10% россиян отменили планы на отпуск из-за коронавируса
Сенат США одобрил выделение 2 трлн долларов для помощи экономике из-за коронавируса
Адвокат Добровинский посоветовал не прикрываться коронавирусом, чтобы не платить по кредитам
На электроподстанции в Москве прогремел взрыв
Курс рубля на 26 марта 2020 года: доллар подорожал до 79,03, евро – до 86,18