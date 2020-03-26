Путин призвал ужесточить ответственность за контрафактные лекарства

26 Март 2020 2020-03-26T13:53:08+03:00

Российский лидер отметил, что такие меры необходимы в свете разрешения онлайн-доставки лекарственных препаратов

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На встрече с предпринимателями президент России Владимир Путин заявил о необходимости ужесточить ответственность за контрафактные лекарства в свете разрешения онлайн-доставки лекарственных препаратов будет повышаться.

«Проблема контрафакта при доставке онлайн характерна для хорошо организованных рынков западной Европы. Как только разрешили, так пошел контрафакт. Ответственность за это будет повышаться», - заявил глава государства.

Напомним, накануне российский лидер подписал указ, по которому разрешается дистанционная продажа безрецептурных лекарств. При этом он отметил, что фармацевтические компании говорят о необходимости дать аналогичное разрешение и для препаратов, которые выписываются по рецептам.

Такая мера была введена для того, чтобы облегчить получение медпомощи в условиях распространения коронавируса. Теперь для получения лекарств не нужно будет выходить из дома и идти в аптеку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/768895" frameborder="0"></iframe> Путин: Ответственность за контрафакт будет повышаться.

ИСТОЧНИК KP.RU