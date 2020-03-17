Безрецептурные лекарства можно будет легально заказать по Интернету

- Я подписал указ, по которому разрешается дистанционная продажа безрецептурных лекарств, - сказал во вторник президент Путин на совещании с министрами.

Сделано это для того, чтобы облегчить получение медпомощи в условиях распространения коронавируса. Теперь для получения лекарств не нужно будет выходить из дома и идти в аптеку. Все, что нужно, доставит курьер. Точнее, почти все.

В аптечном сообществе считают указ мерой необходимой но не достаточной.

- Прекрасно, что такой документ подписан, но этого мало, - сказал «КП» эксперт фармацевтического рынка, директор по развитию компании RNC Pharma Николай. - Люди, которые будут находиться в самоизоляции или на карантине, нуждаются не только в безрецептурных препаратах, среди которых есть немало популярных средств. Но те препараты, которые считаются эффективными при коронавирусе, особенно после изысканий, проведенных и в Китае, являются рецептурными. Эту группу товаров, на мой взгляд, при условии необходимого контроля, нужно также разрешить продавать дистанционно.

Сейчас, до указа, де-юре действует полный запрет на дистанционную продажу лекарственных средств. Однако де-факто участники рынка его обходят.

- Создавались различные схемы, по которым клиенту доставлялись препараты, - продолжил Беспалов. - Самая легальная — когда доставка препарата представляется не как дистанционная продажа, а как выполнение курьерского поручения: принести из аптеки уже оплаченное лекарство, это касалось только безрецептурных средств. Конечно, такая деятельность носит полуподпольный характер, поэтому многие серьезные компании ей не занимались. Теперь ситуация изменится. Можно легально сделать полную цепочку доставки препарата из аптеки до конечного потребителя. Но, повторю, надо такую же мену принять и в отношении рецептурных препаратов.

Разрешив дистанционную продажу лекарств по интернету, Путин призвал усилить контроль рынка лекарств, чтобы не допустить туда контрафакт.

- Чтобы никому в голову не приходило воспользоваться ситуацией и снабжать людей тем, что совершенно непригодно для излечения, - подчеркнул он.

А еще президент поставил задачу нарастить запас лекарственных препаратов, медоборудования, средств индивидуальной защиты и дезинфекции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/766999" frameborder="0"></iframe> Путин обсудил с правительством ситуацию с коронавирусом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В больницах создан двухнедельный запас лекарств для пациентов с COVID-19

К вечеру понедельника число зараженных коронавирусом в нашей стране выросло до 93 человек. При этом 86 больных привезли инфекцию из-за рубежа, а остальные заразились контактным путем, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. По всей видимости, речь идет о родных и близких прибывших из-за границы. (подробности)