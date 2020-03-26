Исследование показало, что россияне слушают во время работы на удаленке из-за коронавируса

26 Март 2020 2020-03-26T14:44:31+03:00

В этот период особенно востребованной стали треки с жизнеутверждающими текстами на "Яндекс.Музыке"

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Опрос Яндекс.Музыки показал, что в период вынужденной удаленки большинству пользователей важно, чтобы музыка поднимала настроение и бодрила, а трети слушателей главное, чтобы она помогала сконцентрироваться.

Придать сил и настроиться на работу пользователям помогают хиты 90-х и начала 2000-х. Среди них «Mr. Brightside» The Killers и «Zombie» The Cranberries, а также песни Бритни Спирс, Валерия Меладзе, Иванушек International и группы «Руки вверх!». Среди звуков, в топе — звук банкомата, отсчитывающего банкноты,и мурчание котика.

Во время удаленной работы пользователи также включают музыку с жизнеутверждающими текстами: «Eye of the Tiger» группы Survivor, «Don't stop me now» группы Queen, «It's my life» Bon Jovi и «I will survive» Глории Гейнор.

Для концентрации работники слушают классическую и инструментальную музыку. Самые популярные среди них композиции Моцарта, Вивальди, Баха, Бетховена, Чайковского и Рахманинова

Сервис Яндекс.Музыка сообщает, что специально подготовила подборку «Я дома» с музыкой для завтраков в постели, песнями для весенней генеральной уборки и онлайн-шопинга, свежими эпизодами подкастов и шумом города для тех, кто соскучился по уличной суете.

Напомним, 25 марта в своем обращении президент России Владимир Путин подчеркивал, что главное - это жизни, здоровье и безопасность граждан, и призвал граждан оставаться дома в связи с эпидемиологической ситуацией. Российский лидер также объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU