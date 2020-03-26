2020-03-26T15:41:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Правительство России может получить право на введение режима ЧС

В Госдуму внесен законопроект о предоставлении кабмину новых полномочий
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Правительство может получить возможность вводить режим ЧСПравительство может получить возможность вводить режим ЧСФото: REUTERS
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Правительство России может получить право на введение режима чрезвычайной ситуации и принятие соответствующих мер реагирования. Соответствующий законопроект был внесен кабинетом министров в Государственную думу.

В пояснительной записке к документу уточняется, что он был разработан с целью урегулирования отношений, которые возникают в связи с необходимостью экстренного реагирования на распространение коронавируса.

Правительству предлагается предоставить возможность введения режима повышенной готовности или ЧС в отдельных районах или на территории всей страны - это позволит координировать действия. Также министры смогут устанавливать обязательные для всех правила поведения и вводить ограничения на оптовую и розничную торговлю рядом лекарств и медицинских изделий. Такие меры будут вводиться в исключительных ситуациях.

Ознакомиться с законопроектом можно на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Сайт kp.ru писал, что ранее российское правительство решило ввести штрафные санкции за нарушение карантина, связанное с коронавирусом, а президент Владимир Путин объявил о мерах поддержки бизнеса и граждан.

Останься дома.Ну вот и настало время, когда каждый может спасти мир, просто не выходя из дома

ИСТОЧНИК KP.RU

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