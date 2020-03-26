По итогам обращения Путина к народу: Россия приготовилась к длинной экономической зиме

Давно с такой тревогой не ждали выступления Путина. Анонсированное как «обращение к нации» оно вызывало исключительно военные ассоциации, особенно в контексте прозвучавших в последние две недели аналогичных обращений лидеров других наций.

Там эта пафосная говорильня закончилась комендантским часом, военными и жандармами на улицах европейских городов и полной остановкой нормальной жизни еще вчера образцовых и мирных стран вроде какой-нибудь Италии.

Общее увлечение "цивилизованного» мира атрибутами сильного государства до сих пор остается совершенно необъяснимым с точки зрения здравого смысла.

Государство – явление лишенное морали и эмоций. Оно вот уже 5000 лет руководствуется соображениями совершенно другого порядка. Порядок, безопасность и общественная польза. По крайней мере в том виде, как ее понимали в разные эпохи. Но ни государства бронзового века, ни империи XIX-го не впадали в истерику по поводу эпидемий куда как более масштабных по потерям в сравнению с пресловутым коронавирусом.

На фоне почти всеобщего безумия, которое охватило «цивилизованный», а вслед за ним и весь остальной мир, выступление Путина выглядит более вызывающим, чем его знаменитая мюнхенская речь в 2008 году. Спокойствие и рассудительность российского президента могут расцениваться как прямой и неприкрытое оскорбление всеми лидерами свободного мира – начиная Трампом и заканчивая Нетаньяху.

В памяти невольно всплывает знаменитая цитата из министра Лаврова, привести которую в тексте целиком запрещает Роскомнадзор.

Вместо ставшего уже общим местом и ожидаемого многими «братья и сестра» и «страшную весть я принес в твой дом, Надежда» Путин лишь подчеркнуто спокойно попросил в ближайшую неделю посидеть дорогих россиян дома, пообещав им сохранение зарплат, экономические выплаты, сокращение налогов и прочие экономические плюшки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768717" frameborder="0"></iframe> Путин: Автоматически продлеваются льготы и пособия.

Как все это будет реализовываться пока не очень понятно. От пожеланий президента до распоряжений минфина довольно длинный путь. Но никакого карантина и блок-постов на улицах Москвы и крупных российских городов завтра не будет. По нынешним временам – это уже чертовски много.

По сути все обращение президента России вообще было не про коронавирус, а совершенно про другую угрозу. Угрозу настолько масштабную, что она действительно достойна «обращения к нации».

На нас накатывает огромная, страшная волна глобального экономического кризиса. Кто-то все еще называет ее экономической рецессией, другие – не стесняются исторических аналогий и говорят об экономической депрессии, которая угрожает и США, и Европе, и, соответственно, всему остальному глобальному миру. В том числе и нам.

Избежать ее почти что точно не удастся. Судя по всему, в успех всех тех экстраординарные финансовые мер, которые сейчас лихорадочно принимают власти США и Евросоюза, российская власть совершенно не верит.

Поэтому, и обращение к нации Путина было про чистую экономику – про снижение налогов, про ипотечные и кредитные каникулы для физических лиц и компаний. А во второй части было озвучено резкое повышение Россией налогов для офшорных капиталов, а также - доходов рантье, живущих на проценты с огромных депозитов.

Скромность и, прямо скажем, ограниченность предложенных президентом экономических мер, прямо говорит о том, что кризис приходит в серьез и надолго. И российская власть, понимая это, считает совершенно невозможным бросить в бой сразу все свои резервы.

Экономическая зима пришла в Россию и в весь остальной мир очень долгая. А когда запас дров не слишком велик, никто их сразу не жжет.

Некоторые, особо болезненные проблемы оказались лишь затронуты, но понятных мер для их решения так и не прозвучало. Так, например, заявив о необходимости поддержать потерявших работу, Путин не назвал конкретных механизмов как это сделать. Их, скорее всего, пока просто нет.

Сегодня Россия перешла к совершенно новой политической повестке. Время пафоса и внешнеполитических литавр уходит в прошлое. Россия – сосредотачивается. Россия обращает свой взор внутрь себя.

Не могу сказать, что меня это сильно расстраивает…