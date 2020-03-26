2020-03-26T20:39:29+03:00
Общество

Пакет законов по инициативам Путина рассмотрят в Совфеде 2 апреля

Совет Федерации соберется на внеочередное заседание
Юлия САЛЬНИКОВА
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Президент поручил сохранить социальные гарантии и помочь бизнесуПрезидент поручил сохранить социальные гарантии и помочь бизнесуФото: REUTERS
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Предложения президента Владимира Путина, озвученные во время обращения к нации на тему борьбы с коронавирусом, рассмотрят в Совфеде уже 2 апреля. Это будет внеочередное заседание для ускоренного принятия законов.

- По информации на данный момент, график заседаний Государственной думы позволяет принять блок законопроектов уже 2 апреля в третьем, окончательном чтении. В этом случае верхняя палата будет готова собраться в тот же день, 2 апреля, для проведения голосования,- сообщили ТАСС в пресс-службе верхней палаты парламента.

В обращении к нации президент призвал сохранить социальные гарантии, уровень доходов и рабочие места для россиян в это непростое время. Пандемия влияет на экономику не отдельно взятых стран, а на мировую экономику. Распространение болезни станет проверкой на прочность и если не предпринимать мер сейчас, то последствия могут быть заметнее, чем в кризис 2008-2009 годов. Это может выразиться в увеличении показателей безработицы.

В обращении Владимир Путин призвал оказать поддержку предприятиям малого и среднего бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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