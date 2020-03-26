2020-03-26T19:43:58+03:00
Общество

Путин на саммите G20 призвал создать «зеленые коридоры» и общий фонд для борьбы с коронавирусом под эгидой МВФ

Президент России предложил конкретные действия во время пандемии коронавируса и назвал возможные последствия этого кризиса [видео]
Юлия САЛЬНИКОВА
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Владимир Путин предложил объединить усилия для борьбы с коронавирусомВладимир Путин предложил объединить усилия для борьбы с коронавирусомФото: REUTERS
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Владимир Путин принял участие в саммите "Большой двадцатки". Встреча 26 марта прошла в видеоформате и была посвящена борьбе с коронавирусом. Вирус, который впервые зафиксировали у человека в Китае в конце 2019 года, спустя три месяца с момента появления, распространился практически на все страны и угрожает не только мировой экономике, но и жизням тысяч людей.

Российский президент предложил коллегам перестать действовать по принципу "каждый сам за себя". Он призвал объединить усилия, в том числе в работе по созданию вакцины, а также совместно помогать странам, где возможно скрытое распространение эпидемии, и нет тестов для постановки точного диагноза.

Путин рассказал представителям стран "двадцатки", что в России выделяют 1,2 процента ВВП на борьбу с кризисными явлениями. Похожий подход, по его мнению, могли бы применять все страны, опять же, объединив усилия и создав единый фонд:

- Можно было бы подумать и о создании под эгидой МВФ специального фонда, финансируемого в первую очередь средствами центральных банков – эмитентов валют, входящих в корзину МВФ, а затем предоставить право любому члену МВФ заимствовать средства из данного фонда пропорционально его доле в мировой экономике по нулевой ставке на длительный срок,- сказал Владимир Путин. Его слова приведены на сайте Кремля.

Во время пандемии не осталось тех, кто не пострадал - так или иначе ситуация затронула всех. Президент в этой связи предложил создать "зеленые коридоры", свободные от торговых войн и санкций для поставки продовольствия, медикаментов, оборудования и технологий.

- В идеале мы должны ввести мораторий, солидарный мораторий на ограничение в отношении товаров первой необходимости, а также на финансовые трансакции для их закупок,- заявил российский лидер.

Владимир Путин не исключил, что последствия пандемии могут быть заметнее, чем кризис 2008-2009 годов. Это может выразиться в динамике безработицы.

Путин: направить усилия на выявление скрытых эпидемий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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