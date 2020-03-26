Яндекс запускает акцию по бесплатным поездкам для врачей и перевозке медикаментов в рамках борьбы с коронавирусом

26 Март 2020 2020-03-26T21:36:44+03:00

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Чтобы помочь социальным службам, на которые легла основная нагрузка в борьбе с коронавирусом, компания "Яндекс" запускает проект "Помощь рядом".

Первыми регионам, которые начнут помогать врачам, а также организациям, занятым доставкой медикаментов и тестов на коронавирус, стали Москва и Казань. Позже их опыт поможет запустить аналогичную службу и в других субъектах РФ.

Суть проекта в бесплатной перевозке медиков, лекарств, продуктов, а также препаратов и систем, необходимых в лечении пациентов с COVID-19.

- Для быстрого старта проекта Яндекс уже сейчас выделяет 250 млн рублей на оплату поездок водителей по таким заказам. Водители смогут подключиться к парку и выполнять социально важные заказы по собственному желанию — принимать другие заказы в это время они не смогут., -рассказали в компании "Яндекс".

Безопасности водителей и пассажиров уделят первоочередное внимание - все машины будут проходить санитарную обработку. Водителей снабдят защитными масками, их состояние здоровья будут ежедневно проверять специальные медицинские службы.

- Сейчас нам всем важно быстро мобилизовать все имеющиеся ресурсы, чтобы дать возможность врачам и другим социальным работникам заботиться о тех, кто болеет на дому или сидит в карантине,- объяснил генеральный директор группы компаний "Яндекс" Аркадий Волож.

Он сказал, что важной социальной частью проекта является поддержка водителей и курьеров, работа которых в условиях пандемии "становится настоящим подвигом".

Чтобы получить помощь, представители медицинских организаций и социальных служб могут уже сейчас оставить заявку на сайте help.yandex.ru. В компании готовы к сотрудничеству и предлагают присоединиться к проекту коллег, тех, кто хочет профинансировать часть поездок - заявки принимают по адресу другой электронной почты - covid@yandex-team.ru.

Это не первый проект от "Яндекс", направленный борьбу с распространением опасной болезни: водители развозят посылки, сотрудничают с бизнесом по вопросам курьерской доставки, больше 200 миллионов рублей направлено на создание платформы дистанционного образования для школьников, которые из-за коронавируса находятся на домашнем обучении. Сумма социальных проектов в рамках борьбы с пандемией превысила 1,5 миллиарда рублей.

В России коронавирусом заражены уже 840 человек. Чтобы остановить распространение болезни, президент объявил следующую неделю нерабочей, россиян просят использовать это время для самоизоляции - не посещать общественные места и не выходить из дома без острой необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU