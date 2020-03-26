От коронавируса умер актер из фильма "Крокодил Данди" Марк Блум
Американский актер Марк Блум умер в 69-лет от осложнения после заражения коронавирусом. У него было основное заболевания, а инфекция COVID-19 дала дополнительную нагрузку на организм. Спасти артиста врачи не смогли.
В театре Playwrights Horizons в Нью-Йорке, где работал Блум, подтвердили его смерть:
- С любовью и тяжелыми сердцами Playwrights Horizons отдает дань памяти Марку Блуму, дорогому давнему другу и непревзойденному артисту, который ушел на этой неделе,- сказано в сообщении театра в твиттер.
В TMZ сообщили, что Блума действительно был коронавирус, но когда и где он заразился, не сообщается.
Известность актеру принесло участие в таких фильмах, как "Отчаянно ищу Сьюзэн" и "Крокодил по прозвищу Данди", где Марк Блум сыграл жениха главной героини.
Коронавирус стал причиной смерти еще одного известного человека - в реанимации после осложнения от пневмонии умер бывший президент мадридского "Реала" Лоренсо Санс.
ИСТОЧНИК KP.RU