От коронавируса умер актер из фильма "Крокодил Данди" Марк Блум

26 Март 2020 2020-03-26T22:49:02+03:00

В комедии "Крокодил по прозвищу Данди" Блум сыграл жениха главной героини Фото: кадр из фильма.

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Американский актер Марк Блум умер в 69-лет от осложнения после заражения коронавирусом. У него было основное заболевания, а инфекция COVID-19 дала дополнительную нагрузку на организм. Спасти артиста врачи не смогли.

В театре Playwrights Horizons в Нью-Йорке, где работал Блум, подтвердили его смерть:

- С любовью и тяжелыми сердцами Playwrights Horizons отдает дань памяти Марку Блуму, дорогому давнему другу и непревзойденному артисту, который ушел на этой неделе,- сказано в сообщении театра в твиттер.

В TMZ сообщили, что Блума действительно был коронавирус, но когда и где он заразился, не сообщается.

Известность актеру принесло участие в таких фильмах, как "Отчаянно ищу Сьюзэн" и "Крокодил по прозвищу Данди", где Марк Блум сыграл жениха главной героини.

Коронавирус стал причиной смерти еще одного известного человека - в реанимации после осложнения от пневмонии умер бывший президент мадридского "Реала" Лоренсо Санс.

ИСТОЧНИК KP.RU