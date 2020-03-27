Глава Минфина разъяснил, как будет взиматься налог на проценты по банковским вкладам
Министр финансов России Антон Силуанов разъяснил, как будет взиматься налог с процентов по банковским вкладам свыше одного миллиона рублей.
Отметив, что это касается только процентов, которые получает вкладчик – как с рублевых или валютных счетов в банках, так и с инвестиций в облигации, – он сообщил, что взимать такой налог начнут с доходов за 2021 год, а первые уведомления о его уплате придут только в 2022 году.
По словам главы Минфина, «налогом не будут облагаться изменения суммы вклада, вызванные курсовыми колебаниями». Что касается вкладов в иностранной валюте, то в этом случае сумма процентов будет пересчитываться по курсу Центробанка России за каждый день отдельно, передает РИА Новости.
Напомним, как писал сайт kp.ru, 25 марта президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации, в котором рассказал о предпринимаемых правительством мерах борьбы с распространением коронавируса и поддержки населения, а также предложил ввести новый налог на проценты с вкладов состоятельных людей.
Глава государства подчеркнул, что такая мера затронет лишь около одного процента вкладчиков, а условия для размещения средств в российских банках «по-прежнему останутся привлекательными и одними из самых высокодоходных в мире».
Обращение Путина в связи с коронавирусом: полная версия.
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ИСТОЧНИК KP.RU