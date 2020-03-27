Правительство просят ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса
Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил правительству ввести ограничение на продажу алкогольных напитков в связи с распространением коронавируса COVID-19.
В своем письме премьер-министру Михаилу Мишустину он отмечает, что ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала к воздержанию от употребления алкоголя на период борьбы с коронавирусом.
В связи с этим Хамзаев предлагает ввести особый режим продажи спиртных напитков и до 1 мая - не более одного литра алкоголя крепче девяти градусов на одного человека при разовой покупке.
«Правительство Российской Федерации правомочно вводить подобные ограничения вплоть до полного запрета продажи алкоголя», - передает RT сообщение Хамзаева.
Напомним, ранее в правительстве назвали возможные суммы штрафов для нарушителей карантина и напомнили, что соблюдать 14-дневную изоляцию должны все прибывшие в Россию люди
ИСТОЧНИК KP.RU