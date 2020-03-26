Максимальный штраф для граждан за нарушение карантина по коронавирусу составит 300 тысяч рублей

26 Март 2020 2020-03-26T21:37:35+03:00

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В правительстве назвали возможные суммы штрафов для нарушителей карантина. Напомним, соблюдать 14-дневную изоляцию должны все прибывшие в Россию люди, граждане страны и иностранцы - каждому выдают по прибытию соответствующее предписание. Такой же срок изоляции предусмотрен для тех, кто контактировал с заболевшими. В реальности не все из них соблюдают правила. В МВД сообщили, что число нарушителей превысило 500 человек.

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что планируется ввести систему штрафов для тех, кто нарушает карантин.

Размер штрафов для граждан составит от 150 тысяч рублей до 300 тысяч рублей, для должностных лиц - от 300 тысяч рублей до 500 тысяч рублей, для юридических лиц - от 500 тысяч рублей до 1 млн рублей, следует из текста правительственных поправок в Кодекс об административных правонарушениях, поступивших в Госдуму - об этом сообщает ТАСС.

Это максимальные штрафы - за повторное нарушение, а также нарушение, которое повлекло болезнь человека или смерть.

В случае, если гражданин впервые нарушил предписание и вышел из дома, несмотря на карантин, то его смогут оштрафовать на 15 тысяч рублей (максимально на 40 тысяч).

Для впервые оступившихся должностных лиц - штраф от 50 тысяч рублей до 150 тысяч рублей, юридических лиц - от 200 тысяч рублей до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 30 суток.

Уголовное наказание могут ввести для инфицированных людей, нарушивших домашний карантин или сбежавших из больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU