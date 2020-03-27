2020-03-27T11:35:29+03:00
Политика

В Совфеде оценили призыв немецких политиков снять санкции с РФ

Сенатор Владимир Джабаров отметил, что Россия сегодня в более выгодном положении, чем многие страны
Елена АКИМОВА
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В Германии предлагают снять санкции с России на фоне борьбы с коронавирусомВ Германии предлагают снять санкции с России на фоне борьбы с коронавирусомФото: GLOBAL LOOK PRESS
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На фоне пандемии коронавируса в мире глава германо-российской группы в бундестаге Робби Шлунд призвал отменить антироссийские санкции.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров надеется, что сложившаяся непростая ситуация в мире должна повлиять на разум Западных политиков.

- В одиночку преодолеть трудности очень сложно. Опыт Италии, Бельгии, Франции и Испании показывает, что никакой совместной борьбы они организовать не могут, каждый думает о себе, - рассуждает Джабаров.

Сенатор подчеркивает, что сегодня было бы правильным отменить санкции не только против России, но и против других государств, которые находятся под давлением.

- Как можно оставить без помощи людей в Венесуэле или в Иране? Настало время сделать паузу и обеспечить поток грузов с медикаментами, лекарствами, продуктами питания, - отмечает собеседник ФАН.

Помимо того, что санкции мешают борьбе с вирусом, они могут негативно сказаться и на маленьких странах, которые занимаются производством станков, автомобилей, компьютером.

- Сейчас настало время думать о продуктах питания, сырье, чтобы выжить. России лучше, чем другим. Мы сможем обойтись без чьей-либо помощи. Наша страна обладает людскими, продуктовыми, сырьевыми ресурсами. Но лучше, если государства объединятся и будут прилагать усилия для борьбы с коронавирусом совместно, — заключил сенатор.

Ранее итальянский банкир отметил, что во время пандемии коронавируса санкции Евросоюза против России - анахронизм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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