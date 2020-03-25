В Москве скончались два пациента с коронавирусом

В Оперативном штабе Москвы по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом сообщают о двух первых жертвах коронавируса на территории России. Накануне скончались два пожилых пациента, у которых ранее диагностировали COVID-2019.

«Пациенты 88 и 73 лет, диагнозы были поставлены прижизненно, - говорится в заявлении Оперативного штаба. - Кроме того, у них была подтверждена пневмония, имелись соответствующие патологии».

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новых карантинных ограничениях, которые вводятся в городе. Некоторые из них напрямую касаются пожилых людей, которые при эпидемии коронавируса входят в группу высокого риска. Так, с 26 марта москвичам старше 65 лет и горожанам с хроническими заболеваниями (и, соответственно, с ослабленным иммунитетом) запрещено нарушать режим самоизоляции.

За минувшие сутки в Москве выявили 120 новых пациентов с коронавирусом. Общее число заболевших увеличилось до 410 человек. Выписано - 15. Цифры по стране: 658 выявленных случаев заболевания, 163 подтвержденных пациента за сутки, 29 выписанных из больниц после успешного лечения (за все время).

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