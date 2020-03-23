Итальянский банкир: Во время пандемии коронавируса санкции Евросоюза против России - анахронизм

Председатель совета директоров Банка Интеза профессор Антонио Фаллико много лет работает и в России, и в Италии. Когда над всем миром нависла угроза экономического кризиса, банкир уверен, Европе и Москве нужно забыть прошлые обиды и вместе бороться с бедой.

- Насколько серьезным оказался удар по экономике Италии?

- Италия первой в Евросоюзе столкнулась с коронавирусом. Цифровых показателей, которые могли бы отразить положение экономики еще нет, но до 3 апреля остановлено все производство, не связанное с жизнеобеспечением. В других европейских странах события развиваются примерно с двухнедельным опозданием по отношению к Италии, но дела там вряд ли будут лучше. Это уже очевидно в Испании, во Франции положение угрожающее, в Германии также сложно. При этом руководящие органы Евросоюза реагируют с опозданием, складывается впечатление, что они растеряны.

- То есть все-таки мир погружается в новый кризис?

- Для определения экономического спада существуют принятые критерии – сокращение ВВП 2 квартала подряд. Пока в нынешнем положении мы и одного квартала не прожили. Так то не будем забегать вперед.

- С чем бы вы сравнили нынешнюю ситуацию?

- С военным конфликтом: закрываются страны, останавливается транспорт и целые отрасли экономики, сворачивается повседневная жизнь в привычном формате. Экономика в мире после коронавируса не будет такой же, как до его появления. Можно ожидать масштабного переформатирования глобальной экономики, пересмотра денежных потоков, производственных цепочек. Возможно, это позволит убрать и негатив. Например, различные пузыри. Нельзя исключать, что после крупного падения сейчас произойдет мощный отскок.

- Как сейчас должны вести себя банки?

- Банки должны вести себя ответственно. Но что понимать под словом «ответственно»? Ответственно по отношению к своим акционерам? Да. По отношению к своим клиентам? Конечно. По отношению к странам, где они работают? Безусловно. Так что необходимо найти и соблюдать очень тонкий баланс. Банки не должны заниматься благотворительностью – если они разорятся, плохо от этого будет не только им самим, но и стране в целом. Но и пытаться нажиться в чрезвычайной ситуации тоже неправильно. Я не берусь судить про других, поскольку не знаю, какое у кого из коллег и конкурентов положение. Могу сказать про итальянскую группу Интеза Санпаоло, частью которой является наш российский Банк Интеза. Группа - крупнейшая в Италии и одна из самых ликвидных и прочных в еврозоне, что дает ей большие возможности, но и требует ответственного подхода. На прошлой неделе она выступила с инициативой, направленной на поддержку экономики Италии, прежде всего, предприятий малого и среднего бизнеса. Эти меры достигают в общей сложности суммы в 15 миллиардов евро. Одновременно Интеза Санпаоло пожертвовала 100 миллионов евро на расширение возможностей структур интенсивной терапии в Италии, расширив их с нынешних 5 тысяч мест до 7,5 тысяч мест, развертывание полевых госпиталей и закупку медицинского оборудования.

- Как пандемия коронавируса скажется на отношениях Европы и России?

- Санкции против России, равно как и российские контрсанкции, выглядят неуместно в принципе, поскольку они нарушают международное право. Санкции имеет право вводить только ООН. Ну, а в нынешней ситуации санкции вообще какой-то анахронизм. Но меня особо тревожит, что при нынешнем положении международные механизмы сотрудничества и взаимодействия дают сбой. Каждый играет за себя, когда нужно как раз работать вместе, слаженно, объединять усилия. Санкциям в такой конструкции нет места.

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