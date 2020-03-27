2020-03-27T15:53:37+03:00
Общество

Британские визовые Центры в России будут закрыты до 5 апреля

Такое решение принято в соответствии с Указом президента Владимира Путина
Юлия Кекова
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Фото: Британские визовые центры (Вконтакте)Фото: Британские визовые центры (Вконтакте)
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Все нерабочую неделю британские визовые центры в России будут закрыты. Об этом сообщает посольство на странице в социальной сети.

- В соответствии с указом президента Российской Федерации, британские визовые центры будут закрыты с 28 марта 2020 года по 5 апреля 2020 года, - говорится в сообщении.

Возобновят работу Центры уже 6 апреля в соответствии с обычным графиком. Также сообщается, что визовые центры будут оставаться на связи с заявителями, у которых уже есть запись на подачу документов на следующей неделе.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал о заявлении во время обращения к гражданам в связи с распространением коронавирусной инфекции в стране Владимира Путина. Глава государства объявил следующую неделю нерабочей и посоветовал россиянам беречь свое здоровье, следуя рекомендациям специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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