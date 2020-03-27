Минздрав России обновил рекомендации по лечению коронавируса

27 Март 2020 2020-03-27T15:56:10+03:00

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Минздрав РФ обновил рекомендации по лечению коронавируса. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте ведомства.

Согласно постановлению, список возможных лекарств для лучения коронавируса у взрослых расширяется с 4 до 6. Это лопинавир + ритонавир, хлорохин, гидроксихлорохин, препараты интерферонов.

- Также в рекомендациях появились новые разделы, посвященные антибактериальной терапии при осложненных формах инфекции у беременных. Особое внимание уделено безопасности медработников и пациентов в части постконтактной профилактики COVID-19 у медицинских работников, - говорится в документе.

Отдельно отмечается недопущение распространения коронавируса в медицинской организации.

Новая версия документа направлена во все субъекты Российской Федерации.

Напомним, по состоянию на 27 марта количество заболевших коронавирусом во всем мире возросло до 471 518 человек. В России сейчас зафиксировано 1036 случаев заболевания. Согласно данным сайта стопкоронавирус.рф зафиксировано три летальных случая. При этом 45 человек смогли победить болезнь.

ИСТОЧНИК KP.RU