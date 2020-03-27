2020-03-27T07:52:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в России, последние новости на 27 марта 2020: Закрываются все места отдыха, кафе и рестораны, прекращено международное авиасообщение

А минтруд дал разъяснения по оплате труда в нерабочую неделю. Мы собрали последние новости о коронавирусе и мерах, принимаемых против него в России на утро 27 марта 2020 года.
Наталия КУДРЯШОВА
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Россия полностью прекратила пассажирское авиасообщение с другими странами с 27 мартаРоссия полностью прекратила пассажирское авиасообщение с другими странами с 27 мартаФото: Андрей АБРАМОВ
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Число зараженных коронавирусом во всем мире достигло 471 518. Число летальных исходов - 24 199. Между тем, 114 444 человек смогли победить заболевание и выписаны из больниц.

В России за все время выявлено 840 случаев заболевания. Согласно данным сайта стопкоронавирус, зафиксировано два летальных случая, 38 человек выздоровело.

Сообщаем последние новости о коронавирусе и мерах, принимаемых против него в России на утро 27 марта 2020 года.

В России закроют все места отдыха на курортах до 1 июня. А на нерабочую неделю с 28 марта по 5 апреля - все кафе и рестораны, кроме доставки

Россия полностью прекратила пассажирское авиасообщение с другими странами, кроме вывозных рейсов. Принимать решения о рейсах для эвакуации иностранцев на родину теперь будет Росавиация, а выдавать разрешения на полеты других категорий – правительство. Такое распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Отпуск поневоле из-за коронавируса.Каково это - остаться в чужой стране, закрывшей свои границы из-за коронавируса? Увы, в такой ситуации сейчас находятся тысячи россиян… Росавиация, Ростуризм и МИД ищут способы вернуть на Родину наших сограждан

Минтруд дал разъяснения по оплате недели с 28 марта по 5 апреля. Нерабочие дни не служат основанием для снижения заработной платы, подчеркнули в ведомстве.

Владимир Путин принял участие в саммите G20, который прошел по видеосвязи. Президент РФ призвал страны создать «зеленые коридоры» и общий фонд для борьбы с коронавирусом.

Минздрав рассказал, когда начнутся испытания вакцины против коронавируса.

Между тем, болезнь затронула и российских знаменитостей. У Льва Лещенко подтвердился коронавирус. Народный артист мог заразить Игоря Николаева и других звезд на вечеринке. Заразился коронавирусом и писатель Борис Акунин. Он сам признался в фейсбуке, что у него диагностировали "модную болезнь".

Останься дома.Ну вот и настало время, когда каждый может спасти мир, просто не выходя из дома

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ИСТОЧНИК KP.RU

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