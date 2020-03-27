2020-03-27T18:01:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Михаил Мурашко в прямом эфире TikTok рассказал про новые методические рекомендации минздрава

По словам Михаила Мурашко, работа, которая была проведена за последние 2 недели по обучению врачей, была достаточно массированная
Юлия Кекова
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Глава Минздрава РФ Михаил МурашкоГлава Минздрава РФ Михаил МурашкоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал, как диагностируют и лечат коронавирус в стране.

По словам министра, та работа, которая была проведена за последние несколько недель в России, в частности по обучению врачей, была достаточно массированная.

- Сегодня проводили видеоконференцию с губернаторами регионов, поскольку совсем недавно вышли уже новые методические рекомендации. Очень важно, чтобы с этой информацией познакомился всей врачебный и сестринский состав, в том числе и сельских районов, - сказал Мурашко во время прямого эфира на канале kp.ru в TikTok.

Также он отметил, что это четвертая версия методических рекомендаций. Она содержит не только опыт зарубежных специалистов, но и российских врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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