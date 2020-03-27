Михаил Мурашко в прямом эфире TikTok рассказал про новые методические рекомендации минздрава
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал, как диагностируют и лечат коронавирус в стране.
По словам министра, та работа, которая была проведена за последние несколько недель в России, в частности по обучению врачей, была достаточно массированная.
- Сегодня проводили видеоконференцию с губернаторами регионов, поскольку совсем недавно вышли уже новые методические рекомендации. Очень важно, чтобы с этой информацией познакомился всей врачебный и сестринский состав, в том числе и сельских районов, - сказал Мурашко во время прямого эфира на канале kp.ru в TikTok.
Также он отметил, что это четвертая версия методических рекомендаций. Она содержит не только опыт зарубежных специалистов, но и российских врачей.
ИСТОЧНИК KP.RU