2020-03-27T15:31:58+03:00
Общество

Министр здравоохранения расскажет о коронавирусе на канале «Комсомольской правды» в TikTok

Сайт kp.ru и TikTok проведут прямую трансляцию с главой Минздрава Михаилом Мурашко [27 марта, 17.15. мск]
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Эфир с главой Минздрава Михаилом Мурашко проведёт сайт «Комсомольской правды» на своем канале в TikTok. Фото: Алексей Дружинин/ТАССЭфир с главой Минздрава Михаилом Мурашко проведёт сайт «Комсомольской правды» на своем канале в TikTok. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
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Впервые российский министр обратится в прямом эфире к пользователям социальной сети TikTok. Эфир с главой Минздрава Михаилом Мурашко проведёт сайт «Комсомольской правды» на своем канале в TikTok. Трансляция начнётся 27 марта в 17.15. по московскому времени.

Главная тема эфира - конечно же, коронавирус. Что нельзя делать россиянам на нерабочей неделе? (С 28 марта по 5 апреля) Можно ли выезжать на пикник? Как правильно в период эпидемии навещать пожилых родственников? Как на риск заражения влияют табак и алкоголь? На эти и другие вопросы ответит министр здравоохранения Михаил Мурашко.

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СПРАВКА «КП»

TikTok - лидирующее приложение для создания коротких видео. В России в 2019 году пользователи TikTok ежемесячно просматривали 16 миллиардов видео и создали почти 21 миллион видео.

TikTok предоставляет надежную информацию из официальных источников своим пользователям, ставя в приоритет поддержку аудитории. В России платформа стала информационным партнером Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, для того чтобы обеспечить аудитории доступ к проверенной информации, рекомендациям по мерам безопасности и предотвращению распространения вируса, и бороться с мифами о COVID-19.

«Комсомольская правда» является одним из самых бурно развивающихся медиа-холдингов России.Секрет успеха прост - опора как на свои крепкие традиции, так и на самые свежие разработки в системе СМИ.

Аудитория сайта «Комсомольской правды» KP.RU — 88 миллионов уникальных посетителей. Более полугода сайт «Комсомолки» удерживает первенство в рейтингах посещаемости по Москве и России . Все это возможно благодаря оперативному реагированию на события в России и мире, слаженной работе редакции, а также использованию новейших информационных технологий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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