2020-03-27T18:41:27+03:00
Экономика

Нефть марки Brent подешевела до 24,25 долларов за баррель

Стоимость смеси обновила минимум с мая 2003 года
Юлия Кекова
Поделиться:
Цена на нефть продолжает падатьЦена на нефть продолжает падатьФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В пятницу, 27 марта, цена на нефть марки Brent вновь упала. Согласно данным торгов, стоимость смеси за баррель достигает всего 24,25 долларов, достигнув минимума с мая 2003 года.

Утром сообщалось, что цена смеси немного повысилась относительно уровня закрытия предыдущих торгов. Фьючерсы на североморскую нефть марки Brent с поставкой в мае на лондонской бирже ICE Futures выросли на 0,80%, достигая отметок в 26,55 доллара за баррель.

Напомним, цены на нефть стали расти еще 25 марта. Тогда на закрытии торгов смесь Brent подорожала на 1,04%, поднялась на 0,24%, но вскоре стоимость вновь начала снижаться.

Сайт kp.ru писал, что серьезные изменения в цене на нефть начались сразу после отказа России участвовать с сделке с ОПЕК+. В ночь с 8 на 9 марта смесь подешевела почти в три раза.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Минздраве рассказали, когда закончится пандемия коронавируса в России
Российским полярникам в Антарктиде запретили посещать коллег из-за коронавируса
Нефть марки Brent подешевела до 24,25 долларов за баррель
В Самаре выписали из больницы первого больного коронавирусом
Министр здравоохранения в TikTok рассказал, можно ли ходить в баню во время распространения коронавируса
"Может быть родится новый Пушкин?": Министр здравоохранения посоветовал заняться творчеством на нерабочей неделе
Министр здравоохранения: с пожилыми родственниками лучше контактировать дистанционно
Министр здравоохранения РФ: Раньше инфекция была завозная, а сейчас коронавирус внутри страны
Кардиооборудование «Швабе» поможет в период пандемии
Михаил Мурашко в прямом эфире TikTok рассказал про новые методические рекомендации минздрава
Министр здравоохранения в прямом эфире TikTok - о нерабочей неделе: "Наша задача - взять режим тишины"
Депутаты поддержали поправки о штрафах в 1 миллион рублей за нарушение карантина
Сергей Лавров по телефону обсудил с Ле Дрианом ситуацию по борьбе с коронавирусом
За работавшими с "коронавирусными" пациентами врачами установят наблюдение
Глава Минздрава Британии Мэтт Хэнкок заразился коронавирусом
Глава МЧС призвал россиян быть бдительными на нерабочей неделе