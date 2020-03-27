Нефть марки Brent подешевела до 24,25 долларов за баррель

27 Март 2020 2020-03-27T18:41:27+03:00

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В пятницу, 27 марта, цена на нефть марки Brent вновь упала. Согласно данным торгов, стоимость смеси за баррель достигает всего 24,25 долларов, достигнув минимума с мая 2003 года.

Утром сообщалось, что цена смеси немного повысилась относительно уровня закрытия предыдущих торгов. Фьючерсы на североморскую нефть марки Brent с поставкой в мае на лондонской бирже ICE Futures выросли на 0,80%, достигая отметок в 26,55 доллара за баррель.

Напомним, цены на нефть стали расти еще 25 марта. Тогда на закрытии торгов смесь Brent подорожала на 1,04%, поднялась на 0,24%, но вскоре стоимость вновь начала снижаться.

Сайт kp.ru писал, что серьезные изменения в цене на нефть начались сразу после отказа России участвовать с сделке с ОПЕК+. В ночь с 8 на 9 марта смесь подешевела почти в три раза.

ИСТОЧНИК KP.RU