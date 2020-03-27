27 Март 2020 2020-03-27T10:23:34+03:00

Цена на нефть 27 марта 2020 года: сырье марки Brent подорожало на 0,80% Фото: REUTERS

На открытии торгов стала известна цена на нефть на 27 марта 2020 года

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Цена на нефть в пятницу, 27 марта, 2020 года немного повысилась относительно уровня закрытия предыдущих торгов.

В пятницу фьючерсы на североморскую смесь марки Brent с поставкой в мае на лондонской бирже ICE Futures выросли на 0,80% до отметки в 26,55 доллара за баррель.

Нефть марки WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи тоже прибавила в стоимости 1,95% и теперь оценивается 23,04доллара за баррель.

Напомним, цены на нефть стали расти еще 25 марта. На закрытии торгов смесь марки Brent подорожала на 1,04%, поднялась на 0,24% — 24,55 доллара за баррель. до 30,05 доллара за баррель. Однако позже цены внось пошли вниз.

В ночь на 9 марта нефть подешевела почти на треть. Такой обвал цен произошел после срыва сделки ОПЕК+ и заявления Эр-Рияда о наращивании добычи нефти. Как сообщал сайт kp.ru, в данной ситуации заводы США и Европы стали отказываться от саудовской нефти.

ИСТОЧНИК KP.RU