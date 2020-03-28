Число заражённых коронавирусом в США превысило 100 тысяч

28 Март 2020 2020-03-28T02:05:12+03:00

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Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США превысило 100 тысяч в субботу, 28 марта. Об этом стало известно из данных университета Джонса Хопкинса в 17:30 по местному времени (0:30 мск).

От коронавируса в США скончались уже 1 544 человека, из них 366 в Нью-Йорке и 109 в Вашингтоне.

Выздоровели 862 пациента.

Количество зафиксированных заражённых в США превысило более чем на 10 тысяч число заболевших коронавирусом в Италии и более чем на 15 тысяч - в Китае.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп подписал закон о мерах, стимулирующих экономику. Их размер составляет более $2 триллионов, а сами меры направлены на преодоление последствий распространения коронавируса. Трансляцию церемонии в Белом доме провели все главные телеканалы США. Принятые меры стали крупнейшим оказанием помощи в истории Штатов. Для сравнения, в качестве смягчения последствий кризиса 2008 года Конгресс выделил $800 миллиардов.

ИСТОЧНИК KP.RU