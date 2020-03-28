2020-03-28T02:05:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заражённых коронавирусом в США превысило 100 тысяч

Жертвами заболевания в стране стали 1 544 человека
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Число зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в США в субботу превысило 100 тысяч, скончались 1544 человекаЧисло зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в США в субботу превысило 100 тысяч, скончались 1544 человекаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США превысило 100 тысяч в субботу, 28 марта. Об этом стало известно из данных университета Джонса Хопкинса в 17:30 по местному времени (0:30 мск).

От коронавируса в США скончались уже 1 544 человека, из них 366 в Нью-Йорке и 109 в Вашингтоне.

Выздоровели 862 пациента.

Количество зафиксированных заражённых в США превысило более чем на 10 тысяч число заболевших коронавирусом в Италии и более чем на 15 тысяч - в Китае.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп подписал закон о мерах, стимулирующих экономику. Их размер составляет более $2 триллионов, а сами меры направлены на преодоление последствий распространения коронавируса. Трансляцию церемонии в Белом доме провели все главные телеканалы США. Принятые меры стали крупнейшим оказанием помощи в истории Штатов. Для сравнения, в качестве смягчения последствий кризиса 2008 года Конгресс выделил $800 миллиардов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Почти четверть работоспособного населения США потеряла работу из-за коронавируса
Трамп: Китай начал предоставлять США данные по коронавирусу
Число заражённых коронавирусом в США превысило 100 тысяч
Минфин направил в регионы средства для оснащения больниц
Вирусолог предостерёг россиян от поездок на дачу
Трамп подписал закон о крупнейших в истории мерах по поддержке экономики
Результат теста на коронавирус солиста Rammstein Тилля Линдеманна дал отрицательный результат
Учёный из США рассказал о вещи, требующей дезинфекции в поездках во время коронавируса
В Италии число жертв коронавируса достигло 969 человек за сутки
Турция прекратила авиасообщение с другими странами из-за коронавируса
«Займитесь самообразованием»: в Самарской области на неделю закроют ТЦ, рестораны и парки
Россия предложила Генассамблее ООН принять резолюцию по борьбе с коронавирусом
Из-за теплой зимы в России возросло число природных пожаров
В России создали новые образцы аппаратов ИВЛ
"Все стерильно": в Индии босые мужчины нелегально шьют медицинские маски на полу
ВОЗ: Продолжительности пандемии предсказать невозможно
В Москве скончался четвертый пациент с коронавирусом
Северная Македония присоединилась к НАТО
В Родительском комитете оценили решение о переносе ЕГЭ
Банк ПСБ объявил о кредитных каникулах для малого и среднего бизнеса