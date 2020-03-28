Трамп подписал закон о крупнейших в истории мерах по поддержке экономики
Президент США Дональд Трамп подписал закон о мерах, стимулирующих экономику. Их размер составляет более $2 триллионов, а сами меры направлены на преодоление последствий распространения коронавируса. Трансляцию церемонии в Белом доме провели все главные телеканалы США.
Пакет экономических мер ранее одобрили Сенат и Палата представителей Конгресса. Принятые меры стали крупнейшим оказанием помощи в истории Штатов. Для сравнения, в качестве смягчения последствий кризиса 2008 года Конгресс выделил $800 мииkлиардов.
В законе предусмотрены выплата пособий безработным, помощь больницам, а также содействие бизнесу и целевым отраслям. При этом, американцы смогут оформить единовременное пособие в размере порядка $1,2 тысяч.
Президент Трамп также отметил, что документ предусматривает оплачиваемый больничный отпуск. Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер уточнил, что помощь не коснётся компаний Трампа и любых других официальных лиц.
ИСТОЧНИК KP.RU