2020-03-28T01:17:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Трамп подписал закон о крупнейших в истории мерах по поддержке экономики

На преодоление последствий распространения коронавируса направлены $2 триллиона
Ася КУЗНЕЦОВА
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Трамп подписал в пятницу закон о стимулирующих экономику мерах в размере более $2 трлнТрамп подписал в пятницу закон о стимулирующих экономику мерах в размере более $2 трлнФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп подписал закон о мерах, стимулирующих экономику. Их размер составляет более $2 триллионов, а сами меры направлены на преодоление последствий распространения коронавируса. Трансляцию церемонии в Белом доме провели все главные телеканалы США.

Пакет экономических мер ранее одобрили Сенат и Палата представителей Конгресса. Принятые меры стали крупнейшим оказанием помощи в истории Штатов. Для сравнения, в качестве смягчения последствий кризиса 2008 года Конгресс выделил $800 мииkлиардов.

В законе предусмотрены выплата пособий безработным, помощь больницам, а также содействие бизнесу и целевым отраслям. При этом, американцы смогут оформить единовременное пособие в размере порядка $1,2 тысяч.

Президент Трамп также отметил, что документ предусматривает оплачиваемый больничный отпуск. Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер уточнил, что помощь не коснётся компаний Трампа и любых других официальных лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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