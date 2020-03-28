2020-03-28T02:43:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Трамп: Китай начал предоставлять США данные по коронавирусу

Американский лидер также заявил о готовности предоставить аппараты ИВЛ другим странам
Ася КУЗНЕЦОВА
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Дональд Трамп сообщил, что США будут производить такое количество аппаратов ИВЛ, что смогут покрыть как собственные нужны, так и помочь другим государствамДональд Трамп сообщил, что США будут производить такое количество аппаратов ИВЛ, что смогут покрыть как собственные нужны, так и помочь другим государствамФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп заявил журналистам по итогам телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином о том, что Китай передаст властям США имеющиеся данные по коронавирусу, сообщает пресс-пул Белого дома.

Трамп также отметил, что значительную часть имеющейся информации по коронавирусу и борьбе с ним Китай направил в США днём ранее. Её уже передали американским учёным для изучения.

Пресс-службы Белого дома ранее сообщила, что президента США и Китая в телефонном разговоре подтвердили свою готовность сотрудничать в борьбе с распространением коронавируса.

Дональд Трамп также рассказал, что США будут производить такое количество аппаратов для искусственной вентиляции легких, что их хватит как самой Америке, так и на помощь иностранным государствам.

- Италии нужны аппараты ИВЛ, Испании нужны аппараты ИВЛ, Германии нужны аппараты ИВЛ, они все просят аппараты ИВЛ. Мы сделаем очень много аппаратов ИВЛ и обеспечим свои нужды, но мы также поможем другим странам, - пообещал Трамп на брифинге в Белом доме.

Он добавил, что если приборы не понадобятся, США направит их в Италию и Великобританию.

- В том числе Борису Джонсону. Я спросил его, как он себя чувствует, и первое, что он мне сказал - это то, что им нужны аппараты искусственной вентиляции лёгких, - рассказал президент США.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом, о чём он сообщил в своём Twitter. Политик написал, что в последние сутки он обнаружил у себя слабые симптомы: повышенную температура и кашель. По рекомендации главного санитарного врача Джонсон решил сделать тест на коронавирус, который оказался положительным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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