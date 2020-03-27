27 Март 2020 2020-03-27T14:33:16+03:00

Сейчас он находится на самоизоляции

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Премьер Великобритании Джонсон заявил, что заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в своем Twitter. Политик написал, что в последние сутки он обнаружил у себя слабые симптомы и решил сделать тест на коронавирус. Он оказался положительным.

- Сейчас я нахожусь в самоизоляции, но я продолжу руководить ответными действиями правительства в режиме видеоконференции, и мы поборем коронавирус, - написал Джонсон.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769137" frameborder="0"></iframe> Борис Джонсон сообщил, что у него обнаружен коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU