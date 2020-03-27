Премьер Великобритании Джонсон заявил, что заразился коронавирусом
Сейчас он находится на самоизоляции
Изменить размер текста:
Премьер Великобритании Джонсон заявил, что заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в своем Twitter. Политик написал, что в последние сутки он обнаружил у себя слабые симптомы и решил сделать тест на коронавирус. Он оказался положительным.
- Сейчас я нахожусь в самоизоляции, но я продолжу руководить ответными действиями правительства в режиме видеоконференции, и мы поборем коронавирус, - написал Джонсон.
Борис Джонсон сообщил, что у него обнаружен коронавирус.
ИСТОЧНИК KP.RU