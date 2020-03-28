В бундестаге осудили США за санкции во время пандемии коронавируса

28 Март 2020 2020-03-28T07:19:39+03:00

Немцы указали на то, что американцы действуют исключительно ради собственной экономической выгоды

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Решение США о введении новых санкций и продлении уже существуют является неприемлемым на фоне пандемии коронавируса.

По мнению главы комитета бундестага Германии по экономике и энергетике Клауса Эрнста, Вашингтон действует исключительно ради собственной экономической выгоды, а потому пытается в одностороннем порядка навязать свои интересы, передает РИА Новости.

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ИСТОЧНИК KP.RU