2020-03-28T07:19:39+03:00
Коронавирус Covid-19

В бундестаге осудили США за санкции во время пандемии коронавируса

Немцы указали на то, что американцы действуют исключительно ради собственной экономической выгоды
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Решение США о введении новых санкций и продлении уже существуют является неприемлемым на фоне пандемии коронавируса.

По мнению главы комитета бундестага Германии по экономике и энергетике Клауса Эрнста, Вашингтон действует исключительно ради собственной экономической выгоды, а потому пытается в одностороннем порядка навязать свои интересы, передает РИА Новости.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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