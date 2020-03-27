Минздрав: коронавирус может передаваться через продукты и при разговоре на расстоянии ближе 2 метров

Документ предназначен в первую очередь для медицинских работников. Но может быть интересным для всех, кто сейчас интересуется диагностикой и лечением коронавируса — для понимания, как все это устроено у нас в стране. Во всяком случае — по документу.

«КП» изучила весомый сборник рекомендаций, рассказываем о наиболее важных для большинства из нас пунктах.

КАК ВИРУС ПОРАЖАЕТ МОЗГ

Исследования показали, что SARS-CoV-2 может проникать из системного кровотока или через пластинку решетчатой кости (отделяет носовую полость от полости черепа) в мозг. И вызывать поражение головного мозга. Изменение обоняния (гипосмия) у больных на ранней стадии болезни как раз может свидетельствовать о поражении ЦНС (центральной нервной системы).

Сейчас уже известно, что вирус может передаваться воздушно-капельным, воздушнопылевым и контактным путями. Самый частый путь передачи — воздушно-капельный.

Внимание: по последним данным коронавирус может передаваться не только при кашле, чихании, но и при разговоре на близком - менее 2 метров — расстоянии, говорится в документе Минздрава.

А вот контактный путь передачи это не только объятия-рукопожатия, но и прикосновение к поверхностям и предметам, на которых оседают вирусные частицы. Среди них могут быть в том числе продукты, которые вы покупаете в магазине или заказываете через Интернет, поясняют эксперты. Так что упаковки нужно дезинфицировать, протирать антисептиком, мыть теплой водой с мылом.

ТЯЖЕЛАЯ ОДЫШКА ЧАЩЕ ВСЕГО — НА 6 — 8 ДЕНЬ

Инкубационный период коронавирусной инфекции составляет от 2 до 14 суток, в среднем 5 - 7 суток, напоминают специалисты.

Сейчас известна такая распространенность симптомов COVID-19 у заболевших:

- повышение температуры тела — более чем у 90%;

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/767827" frameborder="0"></iframe> Профилактика коронавируса: 10 советов Геннадия Онищенко.«Эпидемия скоро завершится и мы вернёмся к счастливой жизни», - успокаивает Геннадий Онищенко. А для профилактики коронавируса он даёт россиянам 10 простых советов

- кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты) в 80% случаев;

- одышка - 55%;

- утомляемость - 44%;

- ощущение заложенности в грудной клетке >20%.

Наиболее тяжелая одышка развивается к 6 - 8-му дню от момента инфицирования. Также установлено, что среди первых симптомов могут быть

миалгия (11%), спутанность сознания (9%), головные боли (8%), кровохарканье (5%), диарея (3%), тошнота, рвота, сердцебиение. Причем, такие симптомы в дебюте инфекции могут наблюдаться и при отсутствии повышения температуры тела.

ЧЕМ ЛЕЧИТЬ?

Противовирусных препаратов с доказанной эффективностью от новой напасти по-прежнему нет. Но появляется все больше данных о той и иной степени успешности экспериментального лечения.

Минздрав рекомендует несколько возможных схем, в частности:

- Лопинавир+ритонавир.

Сейчас в КНР идет полноценное клиническое исследование этой схемы по всем правилам доказательной медицины. С нетерпением ждем результата.

- Хлорохин/гидроксихлорохин.

О чудодейственном эффекте этого препарата уже успел объявить президент США Дональд Трамп. В России, судя по сообщениям в соцсетях, многие граждане закупили это средство на случай лечения COVID-19. Но это небезопасно, предупреждает Минздрав.

Во время приема этих препаратов (хлорохин/гидроксихлорохин) нужно уделить особое внимание результату ЭКГ, подчеркивается в документе. Хлорохин и гидроксихлорохин обладают кардиотоксичностью. Вопросы о назначении этих препаратов в случае измененной ЭКГ решаются строго индивидуально, в тесном взаимодействии с кардиологами.

Также в числе перспективных экспериментальных методов лечения упоминаются американская разработка ремдесивир и японский препарат фавипиравир.

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