Эксперт: «Такую же ситуацию с гречкой как сейчас, наблюдали трижды в современной России»

28 Март 2020 2020-03-28T16:36:13+03:00

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Повышение спроса на продукты начало наблюдаться на территории России в связи с распространение коронавирусной инфекции и тяжелой экономической ситуацией. Президент Гильдии маркетологов Игорь Березин рассказал об ажиотажном спросе россиян на продукты и о подобных ситуациях в прошлом.

- Люди стали закупаться продуктами еще до объявления нерабочих дней. Все видели это на минувшей неделе, когда резко выросли потребительские расходы. В 2018 и 2019 годах примерно в тот же период времени, наоборот, шло снижение спроса на 7-8% по сравнению с праздничной неделей. Ажиотажный спрос, я думаю, наблюдается на самые классические продукты, - отметил маркетолог в эфире Радио "Комсомольская правда".

Игорь Березин добавил, что такая же ситуация с повышенным спросом во время кризиса наблюдалась в стране уже трижды.

- Это довольно стандартная реакция на трудную ситуацию: мы наблюдали ее в 2014 году, и в 2010 на фоне негативных климатических условий и аномальной жары, и в 1998-ом, - заключил специалист.

Ранее издание kp.ru писало об эксперименте, в рамках которого сайт вместе с экспертами составил рекомендации по грамотному формированию резерва продуктов питания.

ИСТОЧНИК KP.RU